【英國疫情】檢測海鮮價掠水 當局促管制市場價格

▲ 英國監管機構指私營公司檢測收費屬海鮮價使不少民眾無法承擔

英國要求國民外遊前後需接受新冠檢測，但英國監管機構指私營公司檢測收費屬海鮮價使不少民眾無法承擔，民眾因私營公司未及時提供結果向政府部門求助，更令政府檢測開支大增。監管機構要求政府管制市場價格，打擊私營公司收費海鮮價的現象。

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英國競爭及市場管理局（CMA）主要探討3個範疇，包括私營機構有否違反消費者保護法；市場是否存在影響價格和可靠性的結構性問題；政府應否立即採取行動執法。

英國人由高風險地區返國後需隔離，並於翌日及第8日需接受PCR核酸檢測。CMA周四（12日）發表調查結果，顯示PCR檢測費用由20至超過300英鎊（約214至3,223港元）不等。

英國的PCR核酸檢測平均收費為75英鎊（約805港元），而法國和希臘的檢測平均收費折合約40英鎊（約430港元）。

有部分國會議員呼籲政府將檢測市場價格上限定為40英鎊，更有人提議政府取消由低風險地區返國者的檢測要求。

CMA高級總監勒斯蒂（George Lusty）指，很多英國家庭希望可享受假期或與海外親友相聚，檢測收費對他們而言是迫切議題。

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除了收費海鮮價之外，CMA更指私營公司未能及時向民眾提供檢測結果。有旅客自費檢測後無收到結果，要致電英國國民保健服務（NHS）檢測熱線獲取免費檢測工具。

《衛報》分析指英國自5月中以來，前往英國的乘客在PCR檢測方面最少一共向私營企業支付 5億英鎊（約53.7億港元）。但私營企業未能即時提供結果，就要由NHS承擔額外成本。

CMA將在下月內向衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）提供有關PCR檢測的市場情況和建議，以便政府對此採取行動。

責任編輯：鄭錦玲