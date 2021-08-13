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【業績│零售股】bossini全年虧損收窄至1.55億元 同店銷售插18%

股市 18:07 2021/08/13

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bossini堡獅龍國際 （00592） 公佈截至6月底的全年業績，期內收入約8.48億元，按年跌22%；毛利按年跌19%至4.31億元；淨虧損由去年同期的3.67億元收窄至1.55億元；每股虧損8.53仙，不派息。

bossini半年虧損8713萬、同店銷售跌22%　關閉部分港澳分店拓展內地版圖，看【下一頁】

堡獅龍指，同店銷售額及同店毛利同樣下跌 18%，去年同期跌幅分別為14%及21%。集團提到，截至6月底的店舖數目為882間，按年減少10.2%。

其香港及澳門業務的收益為4.91億元，按年跌31%。堡獅龍稱，新型冠狀病毒疫情嚴重影響香港及澳門的零售消費。實施旅遊限制及邊境管制，加上一系列的社交距離措施，均削弱消費意欲及减少顧客流量。內地及新加坡收益分別錄得2.71億及8600萬元，前者按年跌8%，後者按年升8%。

堡獅龍指，由於品牌進入全新的定位和渠道商圈，產品也會跟以往很不一樣，未來幾年會是集團的投資期，主要投放在產品和渠道方面，這也是公司在上半年進行供股集資的主要原因。

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【人事變動】非凡中國入主bossini半年　聯席行政總裁麥德昌辭任

編輯：李哲毅

港股 堡獅龍（00592） 非凡中國（08032） 零售
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