  • 29°C
香港時間 : 2021813日 (五) 18:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】瑞信指百度政策風險低　估值吸引　維持「跑贏大市」評級

股樓投資 17:54 2021/08/13

分享：

瑞信發表研究報告指，受線上營銷收入按年增長18%所帶動，百度(09888)次季核心收入按年增長27%，較預測高出1%。第三季核心業務增長指引則低於市場預期約4%，相信是由於最近的疫情爆發帶來的不確定性。

期內AI雲業務增長速度由55%提升至71%，反映百度有能力提升其市場份額。該行又指，對比其他科技同業，百度所面對的政策風險較低，管理層亦預計當局對於大數據安全的監管影響不大。
 

基於廣告增長較緩慢，瑞信將今明兩年經調整淨利潤預測下調5%及6%，目標價由335元下調至318元，維持「跑贏大市」評級，認為估值依然吸引。

 

 

 

同場加映：【孫子市法】黑色星期五又到 監管疫情殺到 淡友理想可達到?

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 周兆邦

百度集團—SW（09888） 港股

上一篇文章

【居屋裝修】65萬裝修522呎居屋 LEGO展示櫃變身特色牆 貼心設計護囡囡安全成長

下一篇文章

或改變入晶片市場競爭局面　三星副會長李在鎔獲假釋出獄
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【網民熱話】iBanker女友月薪10萬高自己四倍 有感「食軟飯」 網民：只是女朋友 又不是老婆
【網民熱話】iBanker女友月薪10萬高自己四倍 有感「食軟飯」 網民：只是女朋友 又不是老婆
【MSCI季檢】MSCI香港及中國指數季檢 入圍14股一覽 被剔出指數股份包括一隻前藍籌
【MSCI季檢】MSCI香港及中國指數季檢 入圍14股一覽 被剔出指數股份包括一隻前藍籌
【樓市故事】換樓客「細屋搬大屋」夢碎　被迫撻訂　慘蝕兩邊佣金
【樓市故事】換樓客「細屋搬大屋」夢碎　被迫撻訂　慘蝕兩邊佣金
【消費券熱話】女友無法用T&G付款 問港男借支付寶被拒後哭鬧 網民：店鋪加價 不要買
【消費券熱話】女友無法用T&G付款 問港男借支付寶被拒後哭鬧 網民：店鋪加價 不要買
【打疫苗有獎抽】復星恆利推打疫苗抽獎活動 送出約80萬元禮品 名額有201份
【打疫苗有獎抽】復星恆利推打疫苗抽獎活動 送出約80萬元禮品 名額有201份