【大行點睇】瑞信指百度政策風險低　估值吸引　維持「跑贏大市」評級

瑞信發表研究報告指，受線上營銷收入按年增長18%所帶動，百度(09888)次季核心收入按年增長27%，較預測高出1%。第三季核心業務增長指引則低於市場預期約4%，相信是由於最近的疫情爆發帶來的不確定性。



期內AI雲業務增長速度由55%提升至71%，反映百度有能力提升其市場份額。該行又指，對比其他科技同業，百度所面對的政策風險較低，管理層亦預計當局對於大數據安全的監管影響不大。



基於廣告增長較緩慢，瑞信將今明兩年經調整淨利潤預測下調5%及6%，目標價由335元下調至318元，維持「跑贏大市」評級，認為估值依然吸引。

同場加映：【孫子市法】黑色星期五又到 監管疫情殺到 淡友理想可達到?

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機