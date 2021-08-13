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【可持續發展】如美國國會通過基建法案 蓋茨承諾將為氣候變化項目出資15億美元

環球政經 19:40 2021/08/13

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微軟聯合創始人比爾蓋茨（Bill Gates）周四表示，如果美國國會通過一項意在開發降低碳排放技術的計劃，他的將承諾提供15億美元予聯邦政府，以共同應對氣候變化。

【筍工推介】衞生署招聘助理經理  頂薪可達近4萬元  入職條件一覽 【見下頁

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美國參議院本周通過的1.2兆美元基礎設施法案，將撥250億美元予美國能源部，協助綠能技術廣泛採用的計畫。這是該法案中，逾1,000億美元氣候變化應對計劃的一部分。而美國眾議院則尚未審議這項法案。

《華爾街日報》報道，蓋茨的氣候投資公司突破能源（Breakthrough Energy）運營的基金，將承諾在３年內，向那些旨在減緩溫室氣體排放的項目，如專注於零排放飛機燃料、長效儲能等，提供15億美元。而這些項目將需要與其他申請者競爭上述資金款項。

【美股焦點】蓋茨夫婦離婚前清倉蘋果、Twitter 同時建倉呢間南韓公司 【見下頁

雖然基礎設施計畫似乎獲得了足夠的兩黨支持者，以在眾議院通過，但眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）一再強調，在參議院通過3.5萬億美元的支出法案之前，她不會就基礎設施法案進行投票。

國會可能需要幾個月的時間才能通過這兩項計畫。蓋茨在接受採訪時表示，如果基礎設施計畫未被通過，突破能源可能會將大型專案的資金轉移到歐洲和亞洲。

同場加映：恒指仍受制裂口 八大金剛新部署

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撰文 : 陳楚琨

美國國會 比爾蓋茨 佩洛西 氣候暖化 美國 美國眾議院 美國參議院 美元 基建

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