【科技一周回顧】三星推兩款摺機新登場　歐盟擬9月份統一充電器標準

▲ 一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1.【三星發布會】三星摺機Galaxy Z Fold3 5G 首度搭載屏下鏡頭（有片+多圖）

近年各大電話品牌均投放大量資源，研發可摺疊屏幕手機。其中在2019年首推摺疊手機產品線的三星（Samsung），就表示已把摺疊手機列為手機事業的優先重點，更將不斷地推出新款摺疊產品，盼能鞏固其市場地位。終在今（11日），三星在Galaxy Unpacked發布會上宣布，再推出兩款全新摺疊手機，分別是：Galaxy Z Fold3 5G及Galaxy Z Flip3 5G。

【三星發布會】三星多款新品同步登場 Galaxy Watch4系列增體脂分析功能（多圖）

【三星摺機】Galaxy Z Flip3 5G登場 機面屏幕大增4倍（有片+多圖）

【三星新專利】三星新移動鏡頭設計曝光 自由設置景深+拍攝視角

2.【手機充電】iPhone末日？ 歐盟擬9月立法統一充電器標準

市面上的電子產品的充電接口不一，為大家帶來不少麻煩。特別是手機分為 Android 及 iPhone 兩個陣營，而 iPhone 採用的 Lightning 接口亦只支援同品牌的產品。據悉，歐盟計劃在 9 月立法統一手機等電子設備的充電器標準，措施或會對 iPhone 造成影響。

3.【小米新機】搶先三星出屏下鏡頭！小米旗艦機MIX 4最平售5,998元 投入6億研發、設計耗時3年

小米正式推出旗艦手機小米「MIX 4」，同場另有發布小米平板5系列、智能喇叭「小米Sound」、小米電視6等。小米MIX 4入門版本售價為4,999人民幣（約5,998港元）起。小米董事長雷軍在會上表示，小米MIX4的「CUP全屏幕」自2018年底開始研發，投入超過5億人民幣（約6億港元）以及有100多位工程師參與其中，申請專利60項。

【小米新品】小米仿生四足機械人 內建AI語音互動系統、人臉識別技術

4.【惡意軟件】Android出現藏有「FlyTrap」病毒惡意軟件 影響全球144個國家用戶

近年惡意軟件程式氾濫，不少免費手機程式更是暗藏陷阱，並在不經意中偷取用戶數據資料。最近有外國資訊安全公司發表報告指出，一款藏有「FlyTrap」病毒的惡意軟件，可透過攻擊騎劫用戶的Facebook帳號，以盜取數據及個人資料。

責任編輯：李寶如