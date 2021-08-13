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【監管風暴】官媒批評部分網絡主播污染孩子心靈 快手B站股價應聲再跌

股樓投資 17:40 2021/08/13

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內地官媒對多個行業的批評持續，《人民日報》批評網絡主播搭訕、誘導打賞等直播平台機制及內容，將對未成年人形成不良影響。文章特別指出髒話罵人的行為在遊戲社區、社交媒體、視頻平台等逐漸普遍，令未成年人深受其害，要對這些危害未成年人的網絡不良內容「零容忍」，不能讓網絡污染孩子純潔的眼睛及心靈。

《人民日報》的文章指，互聯網絕不是法外之地，要求相關部門加強對未成年人網絡保護工作的監督及檢查，依法懲罰用網絡危害未成年人身心健康的行為，提供安全、健康的網絡環境。

憂慮短視頻平台將被整頓，快手 （01024） 今日股價跌4.8%至80.05元，嗶哩嗶哩 （09626） 跌2%至607元。

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 嗶哩嗶哩—SW（09626） 快手—W（01024） 主播 香港 媒體 人民日報

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