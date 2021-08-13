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【阿斯利康疫苗】大量過期報廢 南韓降低接種年齡

環球社會熱點 17:57 2021/08/13

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南韓憂慮年輕人接種阿斯利康疫苗後出現罕見血栓副作用，早前僅限50歲或以上民眾接種，更有不少人失約導致大量阿斯利康疫苗報廢，當局宣布於周五（13日）起，放寬阿斯利康疫苗接種群體年齡至30歲或以上民眾。

南韓擬秋天開打加強劑 研究指混針產更多抗體 【下一頁】

南韓疾病管理廳表示，有不少民眾預約接種阿斯利康（Astrazeneca）疫苗後，沒有如期現身接種，導致南韓囤積的大量阿斯利康疫苗報廢。有見及此，當局周五起容許30歲或以上民眾預約接種阿斯利康疫苗。

當局同時容許50歲或以下、首劑接種阿斯利康疫苗的民眾，次劑可以選擇接種輝瑞（Pfizer）或阿斯利康疫苗。

南韓自2月下旬展開新冠疫苗接種計畫，至今有2,198萬人已接種首劑新冠疫苗，佔當地人口的42.8%。893萬人已完成接種疫苗（編按：部分南韓人接種僅需一劑的強生疫苗），佔當地人口17.4%。南韓目標在9月前有7成民眾接種最少一劑新冠疫苗。

新西蘭明年初或解封 旅客打完疫苗入境免隔離 【下一頁】

當地單日新增1,990宗新冠確診個案，6人死亡，創自疫情爆發以來單日第2高的確診紀錄。

責任編輯：郭麗明

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