【Google】2021上半年Google Play移除逾11萬款Apps　打擊虛假及誤導軟件程式

▲ 有數據指出，本年上半年Google Play應用商店一共下架115,000款程式。

由於市面上惡意及不良軟件程式愈來愈多，Google曾於本年4月份表示，會加強監管及打擊虛假程式。最近就有數據指，在本年上半年，Google Play應用商店一共下架115,000款程式。

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本年4月份，Google為了打擊不良程式開發商，宣布推出多項限制應用程式的措施。例如規定程式命名需在30個字以內，程式的圖示、截圖及文字描述不可含有誤導性字眼。官方表示，實施新措施目的是要減少Google Play Store出現不符合指引的程式。

外媒報道指出，在本年上半年，有近115,000款程式從Google Play平台中下架。而本年1月至4月期間，就有超過58,000個Android程式下架。自Google執行新措施後，被移除的Android應用程式數量大增，單在本年5月份，Google就下架了65,000個程式。

Google指，為了保障Google Play平台的安全及可信度，日後會定期刪除不良或違反規則的應用程式。

責任編輯：李寶如