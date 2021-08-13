【芯片大戰】NVIDIA黃仁勳「造假」3個月沒被發現　展現Metaverse實力

Facebook（美：FB）創辦人朱克伯格近期力推「Metaverse（元宇宙）」概念，視為社交媒體、互聯網的下一步應用方向，芯片大廠英偉達（NVIDIA，美：NVDA）最新上載影片介紹NVIDIA開發Metaverse的能力。為展示有能力實時渲染像真影片，NVIDIA自爆在4月的年度GTC演講中，行政總裁黃仁勳在其中一段影片是以由電腦影像渲染而來。

在發布3個月間都未被外間發現，NVIDIA補充，黃仁勳並非在全段逾1小時的演講都沒有動身出席，而是在1：02：41至55秒的14秒間，使用電腦影像合成的「虛擬黃仁勳」，公司又指：「一場主旨演講不可能缺少一個有血有肉的人。」

元宇宙到底是甚麼？

Facebook料下半年收入增速放緩 朱克伯格：要由社交平台變「Metaverse」，可見【下一頁】

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在NVIDIA的介紹影片中，「虛擬黃仁勳」是利用自家開發的Omniverse協作平台，先行利用特製3具掃瞄平台多角度拍攝黃仁勳真人和招牌皮褸，應用通用場景描述（USD）、材質定義語言（MDL）工具，將整個場景內的黃仁勳、物件像真地呈現。

NVIDIA 表示，一款硬體產品要做成3D展示影片，往往需要團隊幾星期製作、渲染，但透過Omniverse 平台，一個動畫師最快一天左右就可搞成。

從製作成果而言，「虛擬黃仁勳」的動作仍較生硬，未如真人演說時流暢。

未來發展上，全球已有500多家公司應用Omniverse製作影片，而英偉達的RTX、GeForce RTX系列都能支援Omniverse加快像真影像在設計師普及。

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