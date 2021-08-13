【百度股價】百度績後遭多家大行削價 憂第三季廣告業務受累監管收緊、疫情反彈

▲ 百度績後遭多家券商下調目標價。

百度 （09888） 雖然交出超預期第二季度成績表，惟受累內地疫情反彈及監管行動，市場憂慮其第三季業績承壓，多家大行績後下調百度目標價。百度今日低見153元，曾跌3.8%，全日收跌3.1%，報154.1元，成交5.35億元。

百度指引第三季度收入將介乎306億至335億元（人民幣，下同），按年增長8%至19%，其中百度核心（愛奇藝以外業務）收入按年增長9%至20%。

摩通認為，百度第三季指引中間值低於市場預期，或反映廣告業務疲弱。大和也認為，網絡廣告業務短期承壓，預計百度在線營銷收入在下半年將放緩，主要由於旅遊行業受疫情反彈影響，而K12（幼稚園至中學）教育行業正面臨監管審查，或影響百度相關收入。

百度上季盈利勝預期美股仍跌逾4% 李彥宏：2025年Robotaxi成本將低於人工駕駛【下一頁】

百度本身面臨監管風險，券商未見太憂慮，瑞信認為對比其他科技同業，百度面臨的政策風險較低，管理層亦預計當局對於大數據安全的監管影響不大。富瑞則引述管理層指，百度本身已經有強大系統保障數據安全及私隱。

百度上季智能雲收入增幅由首季的55%加速至71%。大和預期，百度智能雲在未來一至兩年將保持高於同業的增長，主要因其業務拓展至不同行業以及開發新的雲產品。Apollo智能交通解決方案「ACE交通引擎」為智能雲的另一核心增長引擎，至6月底已經覆蓋20個城市，每份合約價值均超過1000萬人民幣，鑑於有302個潛在城市市場，預計仍有足夠的拓展空間。

百度：未來兩至三年將無人車開放至內地30個地市【下一頁】

智能駕駛方面，百度除了在2023年發布其與吉利 （00175） 合作的電動車外，其自動駕駛出租車業務Robotaxi計劃在未來2至3年逐步拓展至30個城市，管理層預計Robotaxi的營運成本在2025年將低於人工駕駛。大和認為，自動駕駛出租車可能會加速發展，有望帶動百度估值重估。

瑞信下調百度今明兩年盈利預測，並將目標價由335元下調至318元，維持「跑贏大市」評級。摩通將百度目標價由300元下調至260元，評級「增持」。大和將百度目標價由335元下調至280元，維持「買入」評級。

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編輯：陳健婷