  • 29°C
香港時間 : 2021813日 (五) 17:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【手機充電】iPhone末日？　歐盟擬9月立法統一充電器標準

科技 17:00 2021/08/13

分享：

據悉，歐盟計劃在 9 月立法統一手機等電子設備的充電器標準，措施或會對 iPhone 造成影響。

市面上的電子產品的充電接口不一，為大家帶來不少麻煩。特別是手機分為 Android 及 iPhone 兩個陣營，而 iPhone 採用的 Lightning 接口亦只支援同品牌的產品。據悉，歐盟計劃在 9 月立法統一手機等電子設備的充電器標準，措施或會對 iPhone 造成影響。

【iOS15】iOS 15系統允許AirPods Pro綁定Apple ID 加入Find My尋找功能

外媒報導，歐盟委員會將在下月提交法案，在歐盟境內為手機及其他電子裝置建立通用充電器標準。歐盟委員會於 2019 年的一項研究發現，2018 年在歐盟銷售的手機充電器中有一半使用 USB micro-B 連接器、29% 使用 Type-C 接口、21% 使用 Lightning接口。

【WhatsApp】WhatsApp允許用戶跨平台轉移對話記錄 Galaxy Z Fold3、Z Flip3均支援

若法案如期落實，預料蘋果或會受到最大影響。因為大部分 Android 裝置均採用Type-C 接口，而蘋果及旗下的電子產品大部分採用 Lightning 接口。因應市場大勢，蘋果或許需要更改產品的接口，以應對歐盟統一充電器標準的情況。其實蘋果可選擇 USB-C 作為 iPhone 接口，因現時 iPad 等產品已經開始使用 USB-C 接口，可應對市場趨勢。

【市場壟斷】美國兩黨提新法 阻Google Play及App Store權力過大

記者：廖淑瑩

相關文章

【惡意軟件】Android出現藏有「FlyTrap」病毒惡意軟件　影響全球144個國家用戶
2021/08/11
【惡意軟件】Android出現藏有「FlyTrap」病毒惡意軟件　影響全球144個國家用戶
【三星發布會】三星多款新品同步登場　Galaxy Watch4系列增體脂分析功能（多圖）
2021/08/12
【三星發布會】三星多款新品同步登場　Galaxy Watch4系列增體脂分析功能（多圖）

你可能感興趣

【惡意軟件】Android出現藏有「FlyTrap」病毒惡意軟件　影響全球144個國家用戶
16:21 2021/08/11
【惡意軟件】Android出現藏有「FlyTrap」病毒惡意軟件　影響全球144個國家用戶
【三星發布會】三星多款新品同步登場　Galaxy Watch4系列增體脂分析功能（多圖）
09:00 2021/08/12
【三星發布會】三星多款新品同步登場　Galaxy Watch4系列增體脂分析功能（多圖）
硬件 流動裝置 創新科技及應用 通訊科技 USB Apple 歐盟 iPhone Android

下一篇文章

【自動駕駛】Audi推新概念跑車　可自由切換駕駛模式
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

「POPCAT」網頁小遊戲迅速爆紅　引全球網友綫上競賽瘋狂點擊
「POPCAT」網頁小遊戲迅速爆紅　引全球網友綫上競賽瘋狂點擊
【免費用5G Wi-Fi】九巴夥SmarTone推5G巴士　20部巴士免費用、每日無限節數（附網速實測）
【免費用5G Wi-Fi】九巴夥SmarTone推5G巴士　20部巴士免費用、每日無限節數（附網速實測）
【交通科技】推動城市空中交通　港企研發氫能燃料電池垂直起降飛機（多圖）
【交通科技】推動城市空中交通　港企研發氫能燃料電池垂直起降飛機（多圖）
【WhatsApp】WhatsApp允許用戶跨平台轉移對話記錄　Galaxy Z Fold3、Z Flip3均支援
【WhatsApp】WhatsApp允許用戶跨平台轉移對話記錄　Galaxy Z Fold3、Z Flip3均支援
【智能手機】榮耀Magic 3系列手機正式登場　預載Gmail、Google Play等服務
【智能手機】榮耀Magic 3系列手機正式登場　預載Gmail、Google Play等服務
【三星發布會】三星摺機Galaxy Z Fold3 5G　首度搭載屏下鏡頭（有片+多圖）
【三星發布會】三星摺機Galaxy Z Fold3 5G　首度搭載屏下鏡頭（有片+多圖）