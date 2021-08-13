【手機充電】iPhone末日？　歐盟擬9月立法統一充電器標準

▲ 據悉，歐盟計劃在 9 月立法統一手機等電子設備的充電器標準，措施或會對 iPhone 造成影響。

市面上的電子產品的充電接口不一，為大家帶來不少麻煩。特別是手機分為 Android 及 iPhone 兩個陣營，而 iPhone 採用的 Lightning 接口亦只支援同品牌的產品。據悉，歐盟計劃在 9 月立法統一手機等電子設備的充電器標準，措施或會對 iPhone 造成影響。

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外媒報導，歐盟委員會將在下月提交法案，在歐盟境內為手機及其他電子裝置建立通用充電器標準。歐盟委員會於 2019 年的一項研究發現，2018 年在歐盟銷售的手機充電器中有一半使用 USB micro-B 連接器、29% 使用 Type-C 接口、21% 使用 Lightning接口。

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若法案如期落實，預料蘋果或會受到最大影響。因為大部分 Android 裝置均採用Type-C 接口，而蘋果及旗下的電子產品大部分採用 Lightning 接口。因應市場大勢，蘋果或許需要更改產品的接口，以應對歐盟統一充電器標準的情況。其實蘋果可選擇 USB-C 作為 iPhone 接口，因現時 iPad 等產品已經開始使用 USB-C 接口，可應對市場趨勢。

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記者：廖淑瑩