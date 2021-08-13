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三藩市推疫苗通行證 打齊針才准入室內場所

環球社會熱點 17:03 2021/08/13

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美國近期疫情惡化，不少地方都收緊防疫措施。美國三藩市宣布，民眾進入室內公眾場所必須出示完成疫苗接種證書，下周五（20日）開始生效。三藩市市長布里德表示，接種疫苗是對抗疫情的最佳方法。

美FDA授權打新冠疫苗加強劑 限免疫功能差者 【下一頁】

三藩市周四（12日）宣布，12歲或以上居民需出示完成疫苗接種證明，才能進入餐廳、酒吧、健身室、戲院及出席大型活動，措施將在本月20日起生效。

三藩市市長布里德（London Breed）表示，接種疫苗仍是對抗疫情的最佳方法，希望三藩市能從疫情中復甦並繼續興旺。布里德在聲明中讚揚三藩市不少企業關心員工、顧客及城市健康，早已要求顧客提供疫苗接種證明。

數百名三藩市酒吧老闆上個月表示，將要求顧客出示疫苗接種證書，或新冠病毒陰性檢測證明才能進入酒吧。三藩市所在的灣區多個縣政府亦要求，無論民眾是否接種疫苗，在室內公眾場所都須佩戴口罩，措施影響逾700萬人。

美國日增13萬確診 9成縣屬高傳播地區 【下一頁】

三藩市當局表示，約78%居民已接種了疫苗，目前市內病毒檢測結果呈陽性比例為5.6%，稍微高於去年冬天高峰期的5.2%。三藩市目前已經要求牙醫診所、家庭護理服務和住宿照顧服務職員，及藥劑師必須接種疫苗。

責任編輯：李俊儀

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