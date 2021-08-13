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【芯片股】大摩警告記憶體產業「寒冬將至」 芯片股急挫

股樓投資 16:52 2021/08/13

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大摩看淡記憶體產業，並下調美國晶片製造商美光（美﹕MU）評級，觸發英特爾（美﹕INTC）、西部數據（美﹕WDC）等美國晶片股受壓，本港芯片股也受拖累，尤其是績後的華虹半導體（01347）跌幅最深，曾跌近一成，低見43元，收市報43.5元，仍跌8.5%；中芯國際（00981）股價一度跌5.9%，低見24.05元，收市報24.55元，跌3.9%。

【大行點睇】7月手機鏡頭出貨按年降近23% 高盛重申「沽售」評級

    點擊圖片放大
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大摩研究報告指，DRAM報價持續上漲，有可能於第3季見頂，更形容「記憶體寒冬到」（Memory-Winter is coming），行業明年步入供過於求的跌價循環，預測DRAM報價恐將走低。

【孫子市法】黑色星期五又到 監管疫情殺到 淡友理想可達到?

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記者：郭秀慧

見頂 記憶體 經濟 晶片 華虹半導體（01347） 中芯國際（00981）

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