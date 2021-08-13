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英國退休漢3次打劫銀行2次失敗 竟然係因為呢個原因

環球政經 18:43 2021/08/13

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科技發達的年代，難以想像現時仍有人會打劫銀行。英國一名六旬漢就以「遞紙仔」方式搶劫銀行多達3次，不過只有一次成功，原因竟然是因此字迹太潦草，職員看不懂而打發他離開。不過涉案男子後來被捕，最後被判囚6年。

【筍工推介】屋宇署請合約技術主任 月薪2.1萬 主要職責一覽 【見下頁

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據英國《太陽報》報道，今年3月18日至4月1日間，67歲的退休男子Alan Slattery連續3次打劫銀行，用手寫紙條威脅銀行職員給他鈔票。紙條上寫着：「你無法阻擋我拿到錢，考慮其他顧客的安危，給我10英鎊和20英鎊的鈔票。」( “your screen won’t stop what I’ve got, just hand over the 10s and the 20s. Think about the other customers.”)

不過由於他的字迹過於潦草，僅第2次遇到的職員理解其意思，拿給他2400英鎊。另外兩次遇到的櫃員則因不知道他要做什麼，直接把他打發走。

英國伯明翰Timber Yard 10分鐘步行生活圈配套齊全 21萬英鎊可入場 【見下頁

Slattery最後一次犯案在4月1日，他再次在希斯汀（Hastings）的一家銀行搶劫，銀行櫃員還是沒能認出他的字跡，質問了他一番，導致他又一次無功而返。接到第三次報案後，警方於將Slattery緝捕歸案，並在他家中搜出大量寫好的威脅紙條。
 

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撰文 : 陳楚琨

搶劫 銀行櫃員 英國 英鎊 太陽報 銀行

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