英國退休漢3次打劫銀行2次失敗 竟然係因為呢個原因

科技發達的年代,難以想像現時仍有人會打劫銀行。英國一名六旬漢就以「遞紙仔」方式搶劫銀行多達3次,不過只有一次成功,原因竟然是因此字迹太潦草,職員看不懂而打發他離開。不過涉案男子後來被捕,最後被判囚6年。

據英國《太陽報》報道,今年3月18日至4月1日間,67歲的退休男子Alan Slattery連續3次打劫銀行,用手寫紙條威脅銀行職員給他鈔票。紙條上寫着:「你無法阻擋我拿到錢,考慮其他顧客的安危,給我10英鎊和20英鎊的鈔票。」( “your screen won’t stop what I’ve got, just hand over the 10s and the 20s. Think about the other customers.”)

不過由於他的字迹過於潦草,僅第2次遇到的職員理解其意思,拿給他2400英鎊。另外兩次遇到的櫃員則因不知道他要做什麼,直接把他打發走。

Slattery最後一次犯案在4月1日,他再次在希斯汀(Hastings)的一家銀行搶劫,銀行櫃員還是沒能認出他的字跡,質問了他一番,導致他又一次無功而返。接到第三次報案後,警方於將Slattery緝捕歸案,並在他家中搜出大量寫好的威脅紙條。



