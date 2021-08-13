【玉麒麟】證監會廉署聯合行動拘5人　涉收利益令上市公司批出大額貸款

▲ 【玉麒麟】證監會廉署聯合行動拘5人 涉收利益令上市公司批出大額貨款

證監會與廉政公署採取聯合行動「玉麒麟」，其間拘捕5人，包括一家上市公司一名現任和一名前任執行董事。證監會、廉政公署聯合行動包括搜查該上市公司的辦事處及其他關連方的處所，證監會、廉政公署暫未披露涉及的公司或被補人士名稱。

據悉，行動涉及的上市公司為新威國際 （00058） 。新威國際於周四（12日）下午一時停牌，待刊發一份內幕消息公告。8月至今，僅得新威國際以非融資、併購原因而停牌。

廉署表示，5名被捕人士涉嫌串謀他人收受利益，致使該上市公司批出多筆大額貸款予數間公司，以及延長有關還款期。調查發現部份貸款者由該上市公司高層人員或其相關人士操控，並拖欠還款，令該上市公司無法收回大部份貸款。

證監會表示，搜查行動基於該上市公司的可疑借貸活動涉嫌違反《證券及期貨條例》，而其管理層可能曾就此從事不當行為或其他失當行為，損害該上市公司或其股東利益，而廉政公署就涉嫌觸犯《防止賄賂條例》所訂的貪污罪行，採取搜查及拘捕行動。

證監會與廉政公署表示，將會繼續緊密合作，打擊可疑貸款交易及董事失當行為等上市公司失當行為，保障投資大眾利益及維持香港金融市場的廉潔穩健。

證監會稱，由於調查仍在進行中，現階段不會作出進一步評論。

新威國際於1999年上市，最新市值6286萬元，主要從事生產及銷售預應力高強混凝土管樁產品，也設有金融服務分部從事提供放債業務、資產管理服務、證券咨詢服務及證券經紀服務。

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