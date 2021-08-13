【香港經濟】香港第二季GDP增長7.6%　政府調高全年經濟預測到介乎5.5%至6.5%

▲ 【香港經濟】香港第二季GDP增長7.6%

隨着環球經濟狀況改善和本地疫情減退，香港經濟在第二季繼續處於復蘇的軌道，實質本地生產總值（GDP）按年增長7.6%。今年上半年合計，實質GDP按年增長7.8%。不過，經濟復蘇仍然不平衡，儘管貨物出口以較大幅度超越2018年同期錄得的高位，惟訪港旅遊業依然停頓，與消費相關的活動雖續見改善，但仍遠低於衰退前的水平。

實質GDP按季跌0.9%

經季節性調整後按季比較，實質GDP微跌0.9%，主要反映貨物出口在第一季表現異常強勁所造成的高基數，當時實質GDP增長5.5%。

瑞銀早前上調香港GDP全年增長預測，詳見【下一頁】

除非環球經濟狀況因疫情發展而急劇惡化，否則香港經濟應在今年餘下時間繼續處於復蘇的道路之上。考慮到上半年實質GDP的強勁表現，以及消費券計劃帶來的支持，2021年實質GDP增長預測由5月時覆檢的3.5%至5.5%，向上修訂至今輪覆檢的5.5%至6.5%。不過，即使經濟增長達到最新預測範圍的上限，2021年全年的實質本地生產總值仍將較2018年的水平低約2%。

CPI第二季輕微上升0.3%

隨着本地經濟活動持續復蘇和外圍價格壓力加大，基本綜合消費物價指數（GDP）第一季按年下跌0.2%後，在第二季輕微上升0.3%。雖然隨着經濟復蘇和進口價格上升，基本通脹率在短期內或會進一步上升，但由於本地經濟仍然在低於生產容量的水平下運行，整體價格壓力應保持大致受控。鑑於情況發展至今大致符合預期，今年基本消費物價通脹率和整體消費物價通脹率的預測在今輪覆檢分別維持在1%及1.6%，與5月時覆檢相同。

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