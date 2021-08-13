【居屋裝修】65萬裝修522呎居屋 LEGO展示櫃變身特色牆 貼心設計護囡囡安全成長

香港的單位大多數都不大，有小朋友的家庭更是需要更加多的空間去儲物。一個小朋友能佔的空間多不勝數，如上學用的書本、玩具和衣服等，再給十個櫃也未必能放下，更何況還有父母的東西？今次介紹的居屋單位是一家三口在住的筲箕灣東濤苑，522呎的面積，除了能確保女兒的活動空間的同時，還能有地方展出父母心愛的收藏品。

裝修前：

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業主對單位設計的主要要求是有一個大型的陳列櫃來展示出自己的收藏品。雖然丈夫喜愛的小巧的Lego模型，但收藏量數以百計，空間需求大；妻子則喜愛毛娃娃，體積有大有小，空間需求不亞於丈夫。由於單位不算是特別大，設計公司Ovvio Studio Limited就要考慮到如何在剩下的空間裏有效地儲物。於是他們就特意將陳列櫃做成了入牆式設計，省位又型格。

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客廳左右兩邊都做成入牆式陳列櫃，更以白色牆身做襯托，令人目光集中在模型和玩偶上。收藏Lego和建築模型的櫃子都特意選擇了黑色作底色，和五顏六色的模型作出最好的配搭，不怕底色搶走了光彩。另外設計師還在陳列櫃裏安上了燈槽，晚上邀請客人作客時也不怕看不清。值得一提的是，客廳的另一面使用了到天花板的儲物櫃，將電視鑲嵌櫃中，節省空間又美觀。客廳位置比較空曠，業主特意要求空出更多的位置讓女兒活動，太多的家具容易令好動的小朋友撞傷。即使能放下餐桌，業主也放棄了這個選擇，寧願在小茶几來用餐也希望女兒有足夠的玩耍空間。

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廚房在門口旁邊，是半開放性設計，兩夫婦在煮食時也能知道女兒去向，確保她安全。而且櫥櫃連接着鞋櫃，形成L型，做飯最怕不夠桌面放東西的問題也被解決，更多空間來處理食材。設計師又在玄關位置花了心思，大門旁邊安裝了磁板，隨時隨地貼上備忘錄，就連鎖匙也能放在上面，貼心設計方便全家人。全屋顏色都使用了白色，玄關卻髹上了水泥灰色，再配上掛畫裝飾，不再單調，型格十足！

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女兒房間設計亦為日後作好了準備，例如防失掉下床的圍欄能拆除，方便長大了的女兒使用；床邊也配置了小書桌，做功課不怕沒地方；床尾玻璃櫃能放故事書和教科書。設計師還在上方安裝了平台，好讓她能爬上去玩耍。

主人房安裝了地台，更有一部分延伸出走廊，放下燈槽，半夜去洗手間也不怕囡囡看不清路。

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費用： 清拆 $40000

泥水 $70000

油漆 $50000

水電 $70000

冷氣$20000

木工$200000

地磚及雲石 $70000

燈及家具$80000

設計費$50000 共65萬元

圖片由室內設計公司Ovvio Studio Limited提供

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責任編輯：張瑋婷