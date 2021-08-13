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【GCSE放榜】3成學生考獲A及A* 文法學校一枝獨秀

環球社會熱點 17:58 2021/08/13

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英國會考（GCSE）周四放榜，英格蘭有約60萬學生收到GCSE成績。今年有3成學生考獲相當於A及A*的7級或以上成績，較2019年的GCSE考試大增40%。當中，公立學校考生的成績差距持續擴大，需考入學試的文法學校向來被視為精英學校，它們的學生整體表現最佳，68%學生考獲7級或以上成績。

英國會考有幾難? 10條模擬題你識唔識答? 【下一頁】

今年GCSE考獲相當於C的4級或以上成績，學生比例與去年相若。

惟與A-Level考試一樣，今年GCSE考獲7級以上成績的學生人數創新高，高達3成。若與2019年GCSE成績相比，考獲7級或以上成績的學生更大幅增加近40%。

GCSE成績亦反映精英學校，與其他公立學校的學生成績差距擴大。

文法學校（Grammar Schools）考生整體表現最佳，有68.4%學生考得7級或以上成績，高於私立學校（Independent Schools）的61.2%，以及公立學校（State Schools）的28.1%。

英國近90%學生均就讀於公立學校為主的普通綜合學校（Comprehensive School），另不少就讀於私立學校的學生，不會參加GCSE。

值得注意的是，女生於數學科考獲7級或以上成績的比例，首次較男生多。

英國A-Level放榜 破紀錄近4成半學生考獲A或A* 【下一頁】

工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）指，GCSE成績證明文法學校，與其他公立學校的教育程度不平等情況正加劇，兩者差距愈來愈大。他稱英國的教育政策正朝錯誤方向前進，更呼籲教育大臣韋廉信（Gavin Williamson）下台。

責任編輯：郭麗明

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