【GCSE放榜】3成學生考獲A及A* 公校成績差距擴大

英國會考（GCSE）昨日放榜，英格蘭有約60萬學生收到GCSE成績。有3成學生考獲相當於A及A*的7級或以上成績，比例較2019年的GCSE考試大增40%。但公立學校考生的成績差距持續擴大，屬精英學校的文法學校（Grammar Schools）學生整體表現最佳，有68%學生考獲7級或以上成績。

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數據顯示，GCSE考獲4級或以上成績的學生比例與去年相若。但與A-Level考試一樣，當地考獲7級以上成績的學生人數創新高，今年有3成學生考獲7級或以上成績。此外，與2019年GCSE考試成績相比，考獲7級或以上成績的學生亦大幅增加近40%。

另一方面，GCSE成績反映精英學校與其他公立學校的學生成績差距擴大。其中以文法學校考生整體表現最佳，有68%學生考得7級或以上成績。而普通綜合學校（Comprehensive School）的學生成績雖然有所改善，但兩者成績差距仍在擴大。普通綜合學校考獲7級或以上成績的學生比例於2019年落後文法學校44個百分點，但今年差距更擴大至48個百分點。

同時，普通綜合學校考獲7級或以上成績的比例，亦增至2019年的兩倍。但文法學校考生相比，成績差距卻由2019年的8個百分點擴大至12個百分點。

值得注意的是，女生於數學科考獲7級或以上成績的比例，首次較男生多。

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工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）指，GCSE成績證明文法學校與其他公立學校的教育程度不平等情況正加劇，兩者差距愈來愈大。他稱英國的教育政策正朝錯誤方向前進，更呼籲教育大臣韋廉信（Gavin Williamson）下台。

責任編輯：郭麗明