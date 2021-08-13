【MPF】今年強積金回報仍升1.8%、人均賺4809元　駿隆：可分段吸納股票基金

▲ 7月份MPF呈負回報3.1%，主要受累於中港股票急挫一成。

強積金（MPF）專家駿隆指，雖然7月份MPF整體回報急跌3.1%，但幸而暫未抹殺今年以來升幅，年初至今平均回報未致轉蝕，累計仍上升1.8%，令打工仔人均賺4,809元 。回顧7月份環球市況，駿隆指，歐美股市因就業及經濟數據不斷改善，故表現持續強勁。可惜，中港股市卻礙於中央不斷加大對科網公司、房地產及教育等行業的監管，拖累兩地股市急挫，中港股票MPF皆插水一成。

單以7月來看，駿隆強積金綜合指數跌3.1%，拖累供款人平均蝕8,456元。論及各類資產，股票基金急挫6%，混合資產基金也下挫1.6%，僅固定收益基金微升0.1%。

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展望歐美及中港的後市，駿隆認為， 美國聯儲局主席鮑威爾稱，公開市場委員會在最近會議中第一次討論縮減買債，但強調未有任何決定。至於內地近期數據顯示經濟增速放緩，加上監管機構對不同行業收緊規管要求，市場憂慮中港市場政策風險持續攀升。相反，歐洲經濟數據持續改善，疫情隔離政策逐步放寬，加上歐洲及英國央行持續量寬，而歐元區國家亦同時推出疫情救助基金，俱有利區內股滙市況。

駿隆：環球長息有見底迹象

駿隆集團常務董事陳銳隆表示︰「高風險投資者長線可根據自身風險承受能力，分段吸納股票基金，長遠而言， 大中華及歐洲股票類別基金值博率較高。此外，環球長息有見底迹象，美滙維持橫行格局，低風險投資者可考慮人民幣債券基金及保守基金，冀持盈保泰。」

積金局回應指，了解打工仔十分關注MPF投資表現，亦留意到近幾個星期股市的負面情緒，惟強積金乃長達三、四十年的長線投資，期間無可避免經歷不同經濟周期，成員毋須過分擔心短期市場波動，切忌試圖捕捉市況。該局又指，打工仔應定期審視強積金組合，並根據個人投資目標和風險承受能力作出相應調整，如若缺乏投資知識和時間管理，可考慮俗稱「懶人基金」的預設投資策略。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源