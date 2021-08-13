【新股IPO】心瑋醫療6609周五截飛 傳以上限171元定價

內地神經介入醫療器械公司心瑋醫療（06609）周五（13日）截飛，消息指公司計劃以每股171元定價。心瑋醫療是次計劃發售660.19萬股H股，其中10%在港公開發售，招股價介乎160元至171元，每手50股，一手入場費8,636.16元；8月20日掛牌；高盛及中金為聯席保薦人。

微醫擬最快9月來港上市 集資最多30億美元，【見下頁】

心瑋醫療主要從事神經介入醫療器械研發、生產及商業化。截至去年9月底止首9個月，公司虧損達6774.5萬元人民幣，2019年同期虧損達6248萬元人民幣。公司於去年首次錄得收入達729萬元人民幣。

是次集資所得，其中45.3%預期將分配至核心產品；約39.9%分配至管線內的其他在研產品；約4.8%用於為透過內部研究提升研發能力及持續擴充產品組合提供資金；10%作營運資金及一般企業用途。

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記者：張以正