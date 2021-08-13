【iPhone】傳蘋果將iPhone組裝工作交予鴻海　以節省成本

▲ 傳蘋果將iPhone組裝工作交予鴻海 以節省成本

據韓國媒體The Elec報道指，一家韓國供應商Hyvision System將會向富士康提供「相機模塊檢測設備」，該類設備一般用於檢查各種相機傳感器的軸對齊情況，有關事件或意味著蘋果（美：AAPL）計劃在新iPhone生產中，將組裝過程交予鴻海集團負責，以節省成本。

據報道指，目前蘋果已經向相機模塊供應商單獨採購鏡頭模組，但有別於蘋果原有的相機模組生產模式，蘋果或不再自行完全組裝雙攝像頭和三攝像頭模塊，而是將組裝工作交予富士康，以節省成本。

而早前鴻海集團董事長劉楊偉亦表示，鴻海切入鏡頭零件和模組，除了筆電應用外，亦會鎖定其他消費電子領域，發展零組件可提升集團的毛利率表現。

另外，報道又指，蘋果向供應商訂購了足夠的組件來生產9000萬部iPhone 13設備，有關數量較iPhone 12時增加20%。

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記者：梁安琪