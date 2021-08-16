【利財筆記】林本利：香港股市 淪為大戶提款機

今年7月27日是恒生科技指數啟動一周年，恒指公司本應舉杯慶祝，無奈港股一連兩個交易日出現恐慌性拋售，當日科指跌至6118點，較今年2月18日的11001點下挫44%。恒指亦被拖累，連續兩日下跌過千點，由今年高位31183點跌至24748點，下挫20.6%，陷入熊市邊緣。今年2月被恒指公司快速納入科技指數，權重高達8%的快手（01024）更由高位重挫80%有多，高追的散戶損失慘重。

去年3月全球疫症大流行，各地股市急挫。隨着各國央行及政府推出救市措施，各地股市大多早已收復失地，美國股市更屢創新高。去年7月，恒指和道指都處於26000點水平，但一年過後，道指已升上35000點，而恒指則跌穿25000點，兩地股市表現差距越來越大。

恒指新貴大而無當

這個現象，絕不令人感到意外，相信過去幾年那些有份參與制訂新遊戲規則的市場人士，亦早料到港股今日的境況，只能淪為大戶的提款機，有波幅，冇升幅，長期在20000多點水平上落。筆者今年便不時提醒讀者和學生，要盡早在恒指29000點以上沽清盈富基金（02800），若他們肯聽勸告，今年盈富仍有7%至13%（若31000點時沽）的投資回報。

今次恒指急挫，其實有迹可尋，罪魁禍首當然是港交所（00388），其次自然是恒指公司編制恒指的方法，筆者在過去半年已多番論述，提醒小投資者。2018年4月港交所引入新上市機制，容許「同股不同權」以及盈利欠奉的科技股和中概股在主板上市，吸引一眾大而無當，盈利欠奉的內地公司來港上市。

美團（03690）在2018年9月來港上市，上市價69元；阿里巴巴（09988）在2019年11月來港上市，上市價176元（近月已跌穿）。這兩隻股份來港上市後，便被有心人大幅炒上，一眾財經演員不斷唱好。而恒指公司又很配合，在去年9月和12月，先後把兩股納入恒指，權重上限為5%。到今年6月，又推出改革，把權重上限提高至8%。及至今年7月19日，因應有阿里大戶把3,000多億元市值股份由美國轉倉至香港，更把阿里權重調高至10%以上。同期阿里不斷回購股份，而大戶則不斷沽貨。

舊經濟股比重下降

筆者計算過，由去年9月至今年6月，恒指合共納入12隻科技股和中概股，佔恒指權重三成有多，令今年表現不俗的舊經濟股所佔比重愈來愈低。這12隻恒指新貴，除了在港上市合共集資2,300多億元外，由去年5月至今，過去一年多在市場上合共「抽水」2,500多億元，其中藥明生物（02269）「抽水」7次之多（見附表）。另外，阿里大戶不時把股份由美國轉倉至香港，在市場沽售套現。這些大戶，知道美團、阿里及騰訊（00700）合共佔恒指權重25%，透過發行大量衍生工具，大舉沽空現貨及期指，在今年6月至今成功在市場沽貨套現，賺個盤滿缽滿。

香港股市已淪為大戶的提款機，追蹤恒指、國指及科指的ETF自然冇運行。最可笑是盈富基金近月宣布禁止「美國人士」購買，港股如此表現，又怎會吸引美國投資者認購？