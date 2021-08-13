【異動股】傳銀保監將整治互聯網保險業 眾安在綫兩日累跌一成半

有內媒引述保險業界消息指，內地銀保監將會對互聯網保險進行整治工作。互聯網保險股眾安在綫（06060）繼昨日急跌逾一成後續跌4.3%，收報36.15元，成交7.2億元，本周累跌13%；平保（02318）跌1.3%，收報67.1元，成交20.1億元。

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報道引述消息人士指，近年來互聯網保險迅速發展，衍生不同亂象，而個別互聯網平台更涉嫌非法從事保險業務部分保險機構存在互聯網保險產品定價風險突出等問題，形容情況迫切需要整治及規範。

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報道稱，銀保監將會針對互聯網保險產品管理、銷售管理、理賠管理、信息安全等亂像頻生的領域，重點整治銷售誤導、強制綑綁銷售、費用虛高、違規經營及用戶信息洩漏等問題。

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