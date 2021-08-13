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【港元定存】虛銀罕有減港元存息 幸3.28厘高息王力保不失

Hot Talk 16:02 2021/08/13

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市場觀望氣氛甚濃，本周暫僅得一間虛銀下調港元定存息。

港元拆息持續低企，港元定期存款息率難免跟減。本周定存息格價，暫僅得一間虛擬銀行調低短存息，富融（Fusion Bank）累計狠削3個月年息0.15厘，新息率報0.8厘。

專家預計，業界仍抱觀望態度，普遍以靜制動，緊盯聯儲局動向，尤其是8月26日Jackson Hole全球央行年會，屆時聚焦儲局主席鮑威爾會否透露退市口風。外電最新調查料，儲局或等待9月23月議息後才公布末季削減買債，市料港銀屆時再作應對。

正因同業觀戰，本周僅得一家業界調整存息，亦令短中長息榜沒變動。工銀亞洲、港交所 （00388） 及騰訊 （00700） 有份的富融罕有削息，下調3個月年息，猶幸富邦力保此短存3.28厘，惟須注意高息王於8月底截止。至於1年期續以富邦0.75厘居首，這家台資行雄霸長短息冠軍寶座。

想知港元定存邊間最高息？詳情可按下圖了解

    點擊圖片放大

此外，1個月港元拆息5連跌，繼昨天（8月12日）失守0.07厘後，今天再跌至乍現0.06厘的逾11年新低；反映銀行資金成本的3個月拆息亦僅報0.14厘，在「水浸」下，凸顯銀行乏誘因加息搶存。花旗銀行投資策略及環球財富管理策劃部主管黃栢寧回應本報查詢指，3個月拆息料在第三季處於0.2水平，末季0.25厘；港滙在第三季約為7.77，第四季7.78。

另一方面，亦有港銀轉戰線，終極催谷電子消費，如信銀國際最近加碼谷電子消費優惠，額外再賞最高達1,550元AlipayHK禮券。這家中資行連環出招，既與本地最多活躍用戶的電子錢包AlipayHK合作，推出電子消費加碼獎上獎錢包綁定優惠。再者，新客戶經信銀國際旗艦流動銀行平台「inMotion動感銀行」，進行遙距開戶及申請信銀國際Motion信用卡（虛擬版），可享「全民Go Saving Go Shopping」迎新優惠。

玩法較另類，由即日起至9月30日，新客透過「inMotion動感銀行」成功申請虛擬版信用卞，以及開立港元儲蓄戶口，最高可獲1,000元時代廣場禮品卡。憑以上信用卡，於簽帳期內每月累積合資格簽帳淨額滿5,000元，客戶於信銀國際之同名港元儲蓄戶口內的存款，首50萬元最高可享2.5厘特惠存款年利率，惟須符合指定要求。

信銀國際個人及商務銀行業務存貸產品執行總經理麥傑良表示，積極響應政府的電子消費券計劃，與儲值支付工具及大型商場夥伴聯手，推出獎上獎優惠，刺激客戶電子消費意慾，同時以極具競爭力的存款利率獎勵客戶，帶動經濟循環，冀為推動本港經濟復甦加添助力。

相關新聞：【HIBOR】港元拆息全線向下　與樓按相關的1個月拆息創逾11年半低

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

信銀國際 富融銀行 定期存款 港元定期存款

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