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或改變入晶片市場競爭局面　三星副會長李在鎔獲假釋出獄

環球政經 17:48 2021/08/13

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南韓三星電子副會長李在鎔於2017年涉向樸槿惠及其親信提供298億韓元賄賂，現時獲假釋出獄。總統文在寅首度表態，指李在鎔獲假釋出獄是因國家利益，並希望國民理解。

綜合媒體報道，李在鎔於今年1月18日獲刑2年6個月，並於當庭被捕，時隔207天後獲假釋出獄，而今次是假釋而非特赦，他獲釋後無法返回三星的經營崗位。在2017年2月，李在鎔因涉嫌向時任總統樸槿惠和其親信崔瑞元，提供298億韓元賄賂，以獲取繼承三星集團的經營權一事被公訴。全國民主勞動組合總聯盟更批評，文在寅政府令南韓的富人淩駕於法律之上。另外亦有團體對李在鎔獲釋表示歡迎。

文在寅表示，假釋李在鎔可發揮三星在晶片及疫苗領域的作用。在全球陷入晶片荒下，台積電、三星等正瘋狂搶佔晶片市場份額，有外界預料，李在鎔假釋出獄後，將推動三星在美國投資170億美元的晶片廠落地，加快重大併購，以收窄台積電與三星之間的產能差距，改變市場競爭格局。

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責任編輯：黎淑雯
 

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