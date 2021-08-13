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二手樓價指數創歷史新高　中原：未來走勢仍有待觀察

股樓投資 16:19 2021/08/13

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反映二手樓價走勢的中原城市領先指數（CCL）創歷史新高，最新報191.34點，按周升0.65%。值得留意的是，CCL四大整體指數齊創新高，是2018年5月後首次出現。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，中原城市領先指數CCL成功擺脫爭持，今周創歷史新高，雖然四大整體指數先後成功挑戰歷史新高，但升幅開始收窄，CCL走勢將進入關鍵局面。 

除了CCL，其他整體指數齊創新高，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報193.57點，連創新高，按周升0.37%；CCL（中小型單位）同樣連創新高，最新報191.21點，按周升0.40%。CCL（大型單位）報191.99點，創歷史新高，按周升1.95%。該行指，CCL、CCL_Mass及CCL（中小型單位）成功擺脫衝頂前的爭持，齊升3周，分別累升2.38%、2.34%及2.21%，先後成功破頂，但以近3周計，CCL升幅開始收窄，分別按周升1.01%、0.70%及0.65%，CCL_Mass及CCL（中小型單位）亦出現同樣情況，因此認為樓價指數破頂後，未來走勢仍有待觀察。 

分區方面，新界西CCL_Mass錄177.80點，上周率先升穿自己歷史高位，今周再創新高，但升幅收窄，僅升0.09%。九龍CCL_Mass錄188.91點，創歷史新高，按周升1.50%；港島CCL_Mass錄197.99點，按周升0.79%，為歷史第四高。新界東CCL_Mass錄201.85點，按周跌2.15%，連升4周共3.47%後正常回軟。中原認為，四區樓價走勢各自反覆，兼先後升穿自己高位，現時新界東及港島樓價分別較自己的歷史高位相差3.34%及0.63%。 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 樓價 CCL

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