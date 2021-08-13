【英鎊定存】大行罕有勁加英鎊定存息 冠全城最高達10.5厘

▲ 滙豐於本周一罕有驟加英鎊定期存款息，7天享10.5厘，躍升高息王。

英國剛公布6月份GDP按月升1%，較市場預期好，投資界憧憬英倫銀行提早於明春加息，英鎊滙價暫穩守約1.38。信銀國際的專家推薦英鎊為最值博外幣，料今年底鎊滙兌美元可重上1.4心理大關。

此外，大行為BNO移民等急需英鎊的追息族報佳音，搶閘調升英鎊定期存款息率，最矚目的是滙豐（HSBC），本周一（8月9日）勁加7天年息0.5厘，新息率報10.5厘，頓變冠絕全城的超高息，超越恒生 （00011） 、信銀國際、集友及南商的10厘，龍頭發鈔行一躍而成高息王。

至於1個月期年息，中銀香港 （02388） 、滙豐及花旗齊報兩厘。而比拼6個月及1年期，上商分別以0.3厘及0.4厘，在長息榜中居首。

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展望英鎊前景，仍繫於美元走向等變數，信銀國際首席經濟師卓亮回應本報查詢指，現時至今年底，料美滙指數的波動區間為90至94.5，年底目標價92。由於英國疫苗接種率高，經濟保持相對開放，以及英倫銀行貨幣政策有機會收緊等因素，遂推許英鎊為年底前投資價值最佳的外幣，年尾目標價有機會突破1.4。

花旗銀行投資策略及環球財富管理策劃部主管黃栢寧更樂觀，預期未來半年到1年內，英鎊有機上試1.41。綜觀短期操作，華僑永亨經濟師李若凡認為，英國GDP及工資增長勝預期，令英倫銀行較聯儲局鷹派，為英鎊提供助力，未來兩周料鎊滙兌美元在1.376有支持，阻力位為1.3913；兌港元的上落區間介乎10.707至10.826。

上商研究部主管林俊泓說，英國疫情控制較好，央行加息步伐又較快，俱利好英鎊短期走勢，但在強美元下，相信年底鎊滙失守1.4關，唯恐只得1.37。

另一方面，外電指英倫銀行預期，第四季英國經濟有望重返疫前水平，分析又料當地全年GDP勁升7.25%，為1941年二次大戰、60年以來最勁增速。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源