【ET講股通】梁耀康：科技股再跌要驚？（附Time code）（第二版︰加入文字內容）

港股今早低開後跌幅擴大，現跌約150點，在26300點關口爭持。港股後市去向如何？《ET講股通》主持梁耀康節目內為你分析。（開聲聽↓）

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00：22 - 今日科技股下跌兩個原因

03：40 - 恒生指數走勢預測 勿失25920點

05：28 - 二綫科技股跌得深 切記要守紀律離場

06：11 - 跌市中可留意板塊：汽車經銷股

07：20 - 跌市中可留意板塊：紙業股

12：20 - 體育用品股料要整固一段時間

15：58 - 股份推介：寶勝國際 （03813）

18：20 - 港股收市市況速報

18：45 - 股票分析：騰訊 （00700） 股價前景如何

21：40 - 股票分析：小米 （01810） 股價前景如何

26：57 - 股票分析：中聯重科 （01157） 股價前景如何

30：42 - 股票分析：耐世特 （01316） 股價前景如何

32：47 - 股票分析：恒生銀行 （00011） 股價前景如何

34：55 - 股票分析：百富環球 （00327） 股價前景如何

恒指全日跌126點，收報26391點，大市成交額1,258億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，內地加強數據監管、大數據殺熟，以及整治網上打賞，勢影響科網股發展前景，板塊氣氛再次轉弱，騰訊 （00700） 跌2.4%至470.2元，美團 （03690） 跌1.4%至233.4元。

恒指即市一度低見26200點，惟低位獲一定承接。展望後市，維持早前看法，若能守住25920點，暫仍視為整固格局；若失守該支持，則宜止賺或減磅，但相信短綫大跌機會小。二三綫科技股跌幅明顯較深，若有貨，後市失守低位，宜嚴守止蝕或減磅離場。

汽車經銷及紙業股尋寶

汽車經銷股逆市受捧，美東汽車 （01268） 發盈喜，股價升4.8%至43.9元。

玖龍紙業 （02689） 升5%至10.98元，突破下降軌，目標先看11.4元，止蝕用10.3元。早一步突破前浪頂阻力的理文造紙 （02314） ，股價升1.7%至7.03元，上望7.5元，止蝕用6.5元。紙業股後市續留意包裝紙價格走勢，另要慎防股價是否假突破。

體育用品股未脫整固走勢，安踏 （02020） 跌0.8%至166.4元，李寧 （02331） 升1.1%至87.4元。剛放榜的寶勝國際 （03813） ，股價抽升8.9%至1.71元，宜待回吐再分注吸納。

【「ET講股通」問股環節，包括︰騰訊、小米、中聯重科、耐世特、恒生銀行、百富環球︰立即觀看】

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重溫今日節目：

下午1時《石Sir午市閒談》

早上11時55分《ET午市精點》

早上9時《ET開市直擊》

早上7時《ET財經早點1分鐘》