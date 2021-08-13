  • 30°C
香港時間 : 2021813日 (五) 16:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET講股通】梁耀康：科技股再跌要驚？（歡迎留言問股）

股市 15:40 2021/08/13

分享：

港股今早低開後跌幅擴大，現跌約150點，在26300點關口爭持。港股後市去向如何？《ET講股通》主持梁耀康節目內為你分析。

立即收看／收聽：https：//video.hket.com/video/3032018

有股票疑難，歡迎WhatsApp（9613 3819）留言提問。

【ET講股通】梁耀康：科技股再跌要驚？（歡迎留言問股）

 

欄名 : ET講股通

最新專欄文章 更多

【ET講股通】梁耀康：吼績優強股（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
2021/08/12
【ET講股通】梁耀康：吼績優強股（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】孫運喜︰小心外圍異動 同場加映答股環節（立即觀看）（附文字內容）
2021/08/11
【ET講股通】孫運喜︰小心外圍異動 同場加映答股環節（立即觀看）（附文字內容）
【ET講股通】孫運喜：必爭之地（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
2021/08/10
【ET講股通】孫運喜：必爭之地（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康︰向製造業投資轉向 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）
2021/08/09
【ET講股通】梁耀康︰向製造業投資轉向 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康︰等轉勢 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）
2021/08/06
【ET講股通】梁耀康︰等轉勢 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）
指數 恒生指數 港股 股票

上一篇文章

【英鎊定存】大行罕有勁加英鎊定存息 冠全城最高達10.5厘

下一篇文章

【大行報告】大摩：太古加派息後股息率達5厘　調高太古目標價至82元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】華爾街英語傳將宣布破產　中概股走軟　北水走1億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】華爾街英語傳將宣布破產　中概股走軟　北水走1億（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【恒大3333】傳萬科、碧桂園與恒大物業因價格問題未有共識　已退出收購　恒大物業跌逾7%（第二版）
【恒大3333】傳萬科、碧桂園與恒大物業因價格問題未有共識　已退出收購　恒大物業跌逾7%（第二版）
【新股IPO】先瑞達醫療6669暫錄孖展276億　超額認購168倍
【新股IPO】先瑞達醫療6669暫錄孖展276億　超額認購168倍
【移民潮？】去年永久離港提取強積金65.7億元破紀錄　統計處：近一年港人淨移出8.9萬、不等同移民（圖解數字）
【移民潮？】去年永久離港提取強積金65.7億元破紀錄　統計處：近一年港人淨移出8.9萬、不等同移民（圖解數字）
【阿里巴巴9988】貝萊德上季大手減持88%阿里巴巴持股　套現逾1000億港元（附短片）
【阿里巴巴9988】貝萊德上季大手減持88%阿里巴巴持股　套現逾1000億港元（附短片）