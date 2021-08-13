【ET講股通】梁耀康：科技股再跌要驚？（歡迎留言問股） 股市 15:40 2021/08/13 分享： 港股今早低開後跌幅擴大，現跌約150點，在26300點關口爭持。港股後市去向如何？《ET講股通》主持梁耀康節目內為你分析。 立即收看／收聽：https：//video.hket.com/video/3032018 有股票疑難，歡迎WhatsApp（9613 3819）留言提問。 ▲ 【ET講股通】梁耀康：科技股再跌要驚？（歡迎留言問股） 欄名 : ET講股通 最新專欄文章 更多 【ET講股通】梁耀康：吼績優強股（附Time code）（第二版︰加入文字內容） 2021/08/12 【ET講股通】梁耀康：吼績優強股（附Time code）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】孫運喜︰小心外圍異動 同場加映答股環節（立即觀看）（附文字內容） 2021/08/11 【ET講股通】孫運喜︰小心外圍異動 同場加映答股環節（立即觀看）（附文字內容） 【ET講股通】孫運喜：必爭之地（附Time code）（第二版︰加入文字內容） 2021/08/10 【ET講股通】孫運喜：必爭之地（附Time code）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】梁耀康︰向製造業投資轉向 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容） 2021/08/09 【ET講股通】梁耀康︰向製造業投資轉向 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】梁耀康︰等轉勢 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容） 2021/08/06 【ET講股通】梁耀康︰等轉勢 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容） 指數 恒生指數 港股 股票