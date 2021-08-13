【大行報告】大摩：太古加派息後股息率達5厘　調高太古目標價至82元

▲ 低基數效應下，大摩預期太古今年每股盈利增加151%。

太古 （00019） 上半年成功扭虧，並大增中期息43%。摩根士丹利認為，太古半年盈利勝預期，股息亦令人有驚喜。大摩指，房地產業務穩定，飲料部門有增長，航空及海洋業務的虧損亦收窄，為未來盈利及股息增長提供動力，加上太古採用新派息政策，因此調升目標價5.1%，由78元提高至82元，評級維持「增持」，較港鐵 （00066） 及其他綜合企業更吸引。

太古股價績後升逾7%，高見53.6元。低基數效應下，大摩預期太古今年每股盈利增加151%，2022至2023年每股盈利則增加3%至4%。

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大摩指，太古除增加中期股息，同時承諾將撇除國泰航空 （00293） 的至少五成經常性收入用作派息，意味太古明年預測股息率升至5厘。

大摩調高太古可口可樂業務盈利預測，預期2020至2023年的複合年均增長率約15%，看好貿易業務可好轉，海洋業務虧損會收窄，因此調高太古今年股息至2.25元，明年升至2.75元，而且仍有進一步上升的空間。

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