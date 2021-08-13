ZA Bank 夥拍中國移動香港推貸款優惠 失業人士可獲高達600元獎賞

本港虛擬銀行ZA Bank今日（13日）宣布夥拍中國移動香港（CMHK），向已申請了港府推出的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」的人士，提供總值600元的雙重優惠，冀為失業人士提供經濟援助。

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由即日起至10月27日期間，持有有效 MyLink 賬號的合資格全新用戶，一經 ZA Bank App 憑邀請碼【MYLINK600】成功申請計劃兼提取 5,000元或以上的貸款，並在申請貸款過程中成功開立 ZA Bank 賬戶，即可獲贈 20,000 MyLink Points（價值 HKD 200），兼賺取額外 400元現金獎賞，總額合共600元。

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計劃會透過 ZA Bank 為合資格申請人發放高達8萬元的貸款額，還款期最長6年時間，實際年利率固定為 1%。申請人可選擇首12 個月還息不還本，並在隨後5年分期償還本金及利息，而在還款期末或之前還清全部貸款連利息後，申請人將獲退還全部利息。

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責任編輯：潘曉豐