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【周未去好處】《鱷魚君最後的100天》登場至K11 Art Mall 近70款日本直送產品+4大打卡位

理財智慧 19:18 2021/08/13

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在日本大熱的四格漫畫《鱷魚君最後的100天》的電影版本將於香港上映，同時其展覽亦首次登場至K11 Art Mall，由8月20日至9月12日，為期5個星期時間，供公眾入場參觀。

更多詳情：

    點擊圖片放大
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今次展覽將設有4大打卡位，包括「鱺魚君活過的100天」、「我還可以再吃100次」拉麵店IG相框、「與青蛙、灰鼠齊齊enjoy everyday」及「鱷魚君最後的100天」角色大集合等，同時會場售賣過70款由日本直送的產品，如露營杯、地毯、飯盒、T-Shirt，以至日常小物等等。

 

同場加映: 恒指仍受制裂口 八大金剛新部署

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責任編輯：潘曉豐

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