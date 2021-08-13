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【自動駕駛】Audi推新概念跑車　可自由切換駕駛模式

科技 16:15 2021/08/13

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Audi(奧迪)日前發布旗下一款新概念敞篷跑車，名為「 Audi Skysphere」。(奧迪官方照片)

Audi(奧迪)日前發布旗下一款新概念敞篷跑車，名為「 Audi Skysphere」。 該跑車將於今天（13日）在美國圓石灘高爾夫球場（Pebble Beach Golf Links）首次公開亮相。

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Audi Skysphere為自動駕駛車輛，當中配備了可根據駕駛模式改變尺寸的主動巡航（Adaptive Cruise Control）。主動巡航系統包含雷達傳感器、數字訊號處理器和控制模塊。當該系統發現前車減速或監測到新目標時，它便隨即發送執行訊號以來降低車速，確保該車輛和前車保持安全的行駛距離。

同時，該車輛採用了雙門兩座敞篷配置。車主可根據其駕駛模式來自由伸縮該車輛的軸距，當中設有2種模式。當它在運動（Sports）模式時，其車身長度為 4.94米；而在長途旅遊駕駛（Grand Touring）模式下，車身長度則可拉長至 5.19米。他們更可隨時收起方向盤與踏板以擴展車廂的空間。車內更設置了多個觸控屏幕，為乘客提供更加數碼化的乘車體驗。

至於車輛動力方面，Audi Skysphere具備623匹馬力與553 lb-ft扭矩。而其預計續航里程為500公里，該品牌更聲稱它可在4秒內完成0至60英里/小時的加速。

Audi稱，該新概念車的外型具有強烈的運動及科技感，而它正轉向發展電動自動駕駛汽車業務。

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責任編輯：陳泳如

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