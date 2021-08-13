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【疫下商機】Aurabeat與多家名車品牌合作拓新市場 其技術方案錄得10倍營業增幅

環球政經 16:50 2021/08/13

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本港空氣淨化技術公司Aurabeat早前宣布，和多家名車品牌包括Mercedes Benz、Volkswagen、Scania、Audi、Jaguar等合作，由5月起，已將自家專利AG+銀離子空氣消毒淨化技術應用至車廂專用空氣濾網，提高防疫保護力，阻礙病毒或其他細菌傳播。

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公司發言人指，該技術方案推出至今錄得十倍的營業增幅，預計來年的營業額將有進一步增長。Aurabeat 創辦人兼技術總監司徒健南博士表示：「面對疫情蔓延，在擠逼或空氣不流通的空間中， 近距離空氣病毒傳播可隨時發生。現時市場正努力研究改善室內空氣流通的方法，而我們的科研 團隊已有新突破，採用自主研發的專利 AG+TM 銀離子空氣消毒淨化技術於車輛、救護車、升降機、 遊艇、小巴、的士、巴士或其他更小的密閉空間消滅新冠病毒。」

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Scania / Volkswagen 品質保證及安全經理羅智強表示：「我們期望可為成千上萬的香港司機消除 顧慮。是次與值得信賴的空氣淨化及消毒技術專家 Aurabeat 合作，將為司機及乘客締造更安全衛 生的日常生活環境，包括駕駛空間。」

除了和名車品牌外，公司現時和政府部門及各大機構夥 伴包括香港消防處、香港聖約翰救傷會、機電工程署、香港立法會、過半數公立醫院、希慎興業、 新世界發展、新鴻基地產、美麗華集團、JW 萬豪、愉景灣高爾夫球會、愉景灣康樂會等。

同場加映：【孫子市法】黑色星期五又到 監管疫情殺到 淡友理想可達到?

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責任編輯：潘曉豐

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