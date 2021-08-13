【室內設計】花60萬翻新30年單位 隱藏舊式居屋樑柱增收納空間 「無飯」夫婦最愛活動式餐枱

香港地寸金尺土，人人家中都有一大堆雜物，所以如何善用地方作收納空間，就變成不少設計師的必修題。今期《精明裝修》的單位是位於將軍澳、樓齡30年的居屋單位，業主因單位居住多年後變得殘舊，從而打算翻新家居。不過早年建設的居屋單位會有較多柱位、橫樑等，為呈現業主追求的簡約風，設計師決定藏起這些「缺點」，除了可令單位變得一體化更美觀外，亦利用這些位置增加收納空間，一舉兩得，業主對此十分滿意。

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是次介紹的單位位於將軍澳的安寧花園，由1991年入伙，已有30年樓齡。業主是一對夫婦，他們居於此面積530平方呎單位已10多年，由於單位開始老化，窗邊更出現漏水問題，因此他們花費約60萬元改造單位。他們表示，最初尋找裝修公司時，因近年聽聞不少「爛尾」及裝修爭議的個案，故十分憂心。後來在網上找到裝修配對平台EcHouse，對方提供3間符合其要求的裝修公司，有更多選擇，減輕了部分擔憂。業主透露，他們希望將家居設計為簡約風，設計師最終呈現的效果，不但能滿足他們的要求，更帶溫暖的感覺，感到喜出望外。

業主稱因單位為早年建造的居屋，較多柱位、橫樑，影響單位美觀性及收納空間。設計師遂藏起原來的柱位、橫樑位，變成不同的吊櫃，或是加建假天花，令視覺上看起來一體化更美觀，同時亦利用這些位置設置更多的收納空間。

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業主表示裝修前並無規劃家中布局，間隔方面均由設計師操刀。由於改變了梳化擺位，將大廳明確劃分成客飯廳，空間感馬上提升。此外，設計師在飯廳放置了一組「變形家具」，同時具備餐枱桌椅及收納大櫃的功能，是業主最喜歡的設計。業主指他們夫婦倆都是「外食族」，所以選擇使用活動式餐枱，平日可以將整組餐枱收起來，毫不佔用客廳空間。餐枱枱腳設有滑輪，若平時只有一個人吃飯時，可以輕易地展開一面；有朋友到訪時，又可以完全展開，容納更多人。

此外，因疫情的緣故，任職文職業主夫婦，經常要在家工作，使用書房的機會亦大大增加。設計師遂將原來衣帽間改為書房，同時為了令書房更「光猛」，書桌旁、近走廊的牆身改為玻璃牆，減低房內壓迫感。另一設計特別之處是，書房鄰邊為廚房，設計師選擇兩個房間共用玻璃趟門，節省更多空間。

*資料及圖片由裝修平台EcHouse提供

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