【Windows 11】微軟Windows 11更新三大內置應用程式　配合版面新視覺風格

▲ 微軟日前宣布更新Windows 11內置的應用程式，當中包括截圖工具、郵件和日曆。(微軟官方照片)

微軟（Microsoft）早前發表最新作業系統Windows 11，而日前則宣布將更新該系統內置的應用程式，當中包括截圖工具、郵件和日曆。是次更新以版面設計為出發點，旨在使各應用程式的設計可匹配 Windows 11的新視覺風格。

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截圖工具方面，該企將以新的剪取工具 （Snipping Tool） 應用程式取代原有的 Snipping Tool 和 Snip & Sketch。它聲稱新的剪取工具結合了原來兩個應用程式的最佳功能，而Win + Shift + S鍵盤快捷鍵將是在 Windows 11中截取屏幕截圖的主要方式。當用戶截取屏幕截圖後，可隨即選取一系列截圖工具以用於裁剪截圖或為其加入註釋。它更為截圖工具增添加了黑暗模式，用於配合Windows 11的主題風格。

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至於新的郵件和日曆方面，其版面設計亦迎合了Windows 11的風格。負責設計Windows郵件應用程式的高級項目經理Dave Grochocki稱，他們在該應用程式上添加了圓角和其他調整，使其在外觀上更能融合Windows 11。他形容這些小程度的更新有助統一設計，使其可匹配 Windows 11中的新視覺風格。

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責任編輯：陳泳如