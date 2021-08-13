白俄被指偷運難民至歐盟 作解除制裁籌碼

近期有大量白俄羅斯難民湧入立陶宛等歐盟國家邊境，歐盟陷入難民潮困境。西方批評白俄羅斯獲俄羅斯暗中支持，偷運大量難民至歐盟作為解除制裁的談判籌碼。

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立陶宛今年至今於邊境已截獲超過4,000個難民，於上月27日至28日的24小時内，更破紀錄拘捕了171人，其中大部分均為伊拉克人。

立陶宛鄰國波蘭於周末也破紀錄截獲 349個無證難民，大部分屬伊拉克人。另一鄰國拉脫維亞分別於周末及周一（9日）拘捕數十名與140名難民，内政部長更建議頒布緊急狀態。

美媒引述立陶宛外長蘭茨貝吉斯（Gabrielius Landsbergis）稱，白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）政府向每個偷渡難民收取數千歐元，將他們當作武器來加重立陶宛邊境的負擔。

歐盟官員指難民由中東飛往白俄首都明斯克（Minsk），再由身份未明者引導至白俄與立陶宛接壤邊境，而白俄邊境警察也未有阻止他們越境。

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美國有綫新聞網絡（CNN）引述一名西方情報官員稱，上述計劃如無白俄政府授意根本無法進行，相信盧卡申科很可能利用難民作為施壓的籌碼，換取歐美解除制裁。

情報官員更聲稱白俄盟友俄羅斯也牽涉其中，指俄羅斯政府2015年曾利用難民來針對挪威及芬蘭，估計俄羅斯向白俄提供建議、資訊並協助白俄制定偷運難民計劃。

盧卡申科6月曾表示白俄不會阻止任何難民，形容難民的最終目的地並非白俄，而要前往開明、溫暖及舒適的歐洲。白俄官員又批評立陶宛無法控制局勢，就試圖將向歐盟尋求庇護的難民非法帶到白俄邊境。白俄更聲稱立陶宛動用武力毆打和驅逐難民，但立陶宛否認上述説法。

立陶宛過往一直靠叢林地理環境來阻截難民穿越，但現時已開始於邊境修建圍欄，試圖應對越境難民人數增加的情況。

責任編輯：鄭錦玲