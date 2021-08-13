  • 30°C
香港時間 : 2021813日 (五) 16:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

白俄被指偷運難民至歐盟 作解除制裁籌碼

環球社會熱點 15:06 2021/08/13

分享：

近期有大量白俄羅斯難民湧入立陶宛等歐盟國家邊境，歐盟陷入難民潮困境。西方批評白俄羅斯獲俄羅斯暗中支持，偷運大量難民至歐盟作為解除制裁的談判籌碼。

英美聯手制裁白俄羅斯 盧卡申科否認所有指控 【下一頁】

立陶宛今年至今於邊境已截獲超過4,000個難民，於上月27日至28日的24小時内，更破紀錄拘捕了171人，其中大部分均為伊拉克人。

立陶宛鄰國波蘭於周末也破紀錄截獲 349個無證難民，大部分屬伊拉克人。另一鄰國拉脫維亞分別於周末及周一（9日）拘捕數十名與140名難民，内政部長更建議頒布緊急狀態。

美媒引述立陶宛外長蘭茨貝吉斯（Gabrielius Landsbergis）稱，白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）政府向每個偷渡難民收取數千歐元，將他們當作武器來加重立陶宛邊境的負擔。

歐盟官員指難民由中東飛往白俄首都明斯克（Minsk），再由身份未明者引導至白俄與立陶宛接壤邊境，而白俄邊境警察也未有阻止他們越境。

白俄異見女跑手突轉飛奧地利 外交官指因安全考慮 【下一頁】

美國有綫新聞網絡（CNN）引述一名西方情報官員稱，上述計劃如無白俄政府授意根本無法進行，相信盧卡申科很可能利用難民作為施壓的籌碼，換取歐美解除制裁。

情報官員更聲稱白俄盟友俄羅斯也牽涉其中，指俄羅斯政府2015年曾利用難民來針對挪威及芬蘭，估計俄羅斯向白俄提供建議、資訊並協助白俄制定偷運難民計劃。

盧卡申科6月曾表示白俄不會阻止任何難民，形容難民的最終目的地並非白俄，而要前往開明、溫暖及舒適的歐洲。白俄官員又批評立陶宛無法控制局勢，就試圖將向歐盟尋求庇護的難民非法帶到白俄邊境。白俄更聲稱立陶宛動用武力毆打和驅逐難民，但立陶宛否認上述説法。

立陶宛過往一直靠叢林地理環境來阻截難民穿越，但現時已開始於邊境修建圍欄，試圖應對越境難民人數增加的情況。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

白俄異見女跑手突轉飛奧地利 外交官指因安全考慮
2021/08/04
白俄異見女跑手突轉飛奧地利 外交官指因安全考慮
白俄羅斯人權組織流亡負責人死亡 烏克蘭循謀殺調查
2021/08/03
白俄羅斯人權組織流亡負責人死亡 烏克蘭循謀殺調查
【東京奧運】獲發人道簽證 白俄異見女跑手直飛波蘭
2021/08/03
【東京奧運】獲發人道簽證 白俄異見女跑手直飛波蘭
【東京奧運】白俄異見跑手羽田機場求助 政府強行押返國（第二版）
2021/08/02
【東京奧運】白俄異見跑手羽田機場求助 政府強行押返國（第二版）

你可能感興趣

白俄異見女跑手突轉飛奧地利 外交官指因安全考慮
18:03 2021/08/04
白俄異見女跑手突轉飛奧地利 外交官指因安全考慮
白俄羅斯人權組織流亡負責人死亡 烏克蘭循謀殺調查
19:21 2021/08/03
白俄羅斯人權組織流亡負責人死亡 烏克蘭循謀殺調查
【東京奧運】獲發人道簽證 白俄異見女跑手直飛波蘭
12:41 2021/08/03
【東京奧運】獲發人道簽證 白俄異見女跑手直飛波蘭
地緣政治 移民 外交 歐盟 白俄羅斯 立陶宛 俄羅斯 制裁 非法入境

下一篇文章

美國建國後白人人口首降 佔比不足6成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【東京奧運】IOC換被咬凹金牌 名古屋市長願找數
【東京奧運】IOC換被咬凹金牌 名古屋市長願找數
塔利班拿下加茲尼 有指阿富汗政府提出分享權力（第三版）
塔利班拿下加茲尼 有指阿富汗政府提出分享權力（第三版）
【GCSE放榜】英國會考有幾難? 10條模擬題你識唔識答?
【GCSE放榜】英國會考有幾難? 10條模擬題你識唔識答?
【BNO移民英國】10大樓價最易負擔城市 利物浦不入前10
【BNO移民英國】10大樓價最易負擔城市 利物浦不入前10
【英國王室】奧巴馬撐威廉 生日派對唔請哈里梅根
【英國王室】奧巴馬撐威廉 生日派對唔請哈里梅根
新型冠狀肺炎全球疫情（08月13日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月13日 時間15:00）