【虛擬貨幣】畢馬威﹕上半年加密貨幣及區塊鏈投資額　勝去年全年一倍

▲ 四大會計師事務所畢馬威（KPMG）會計師事務所公佈一份名為「Pulse of Fintech H1 2021」的研究報告。

四大會計師事務所畢馬威（KPMG）會計師事務所公佈「Pulse of Fintech H1 2021」的研究報告，畢馬威表示，加密貨幣及區塊鏈投資金額急速增長，今年上半年與加密貨幣及區塊鏈有關的投資總金額比去年全年高出一倍，期內共錄得87億美元（約677億港元），當中包括風險投資、私人股權與併購等投資活動。

比較2018年至2021年數字，與加密貨幣及區塊鏈有關的投資金額從2018年至2020年呈下跌趨勢，從2018年的72億美元，跌至2020年的43億美元，但單計今年上半年，其投資金額急升至87億美元，較去年全年升1.02倍。

▲ 比較2018年至2021年數字，與加密貨幣及區塊鏈有關的投資金額從2018年至2020年呈下跌趨勢，從2018年的72億美元，跌至2020年的43億美元。

畢馬威分析，隨區塊鏈及加密貨幣行業逐漸發展成熟，今年上半年明顯有更多機構投資者資金流入市場，相信投資者對行業的認知度亦將持續增長。報告亦指，除了逐漸提高對加密資產的認識外，目前投資者亦開始留意加密資產背後的運營細節，例如資產的託管服務。

另外，在區塊鏈及加密貨幣領域中，風險投資氣氛趨熱，當中，BlockFi、Paxos、Blockchain.com和Bitso融資均超過1億美元，繼而帶動投資金額增長。

展望下半年，畢馬威指，未來加密貨幣及區塊鏈科技投資，兩者之間的分別會漸趨明顯，而不同地區對加密貨幣的監管取態亦值得投資者關注。

報告全文可見﹕連結

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編輯﹕賴奕羚