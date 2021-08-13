【疫市營商】亞馬遜擬增加對供應商支出　料今年將花逾9360億港元

亞馬遜每年運營成本所需涉獵的範圍非常廣泛，如每年在辦公用品、建築、工程項目、物流等方面花費數十億美元。亞馬遜預計，今年對第三方供應商的支出成本更將增加20%。

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Forbes報道，亞馬遜計劃，今年將花費超過1200億美元(約9360億港元)，在超過 200,000 家不同的企業採購產品和服務，比去年同期增長20%。據亞馬遜稱，這些供應商大多是中小企業，而這筆支出是根據疫情期間市場需求增長而計算出來，但就不包括員工工資等項目。

亞馬遜亦引述 Keystone Economics 的報告指出，其今年的支出估計將支持美國建築、運輸、製造和酒店業的840,000個工作崗位。上個月，亞馬遜公佈第二季度收入為1130.8億美元，預計第三季度收入介乎1060億至1120億美元的收入，低於華爾街預期的1187億美元。

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責任編輯：蘇穎琪