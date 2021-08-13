【美股焦點】迪士尼季度收入按年升45%　串流用戶增長勝預期　Disney+11月登陸香港

迪士尼於周四（12日）公佈第三季業續，收入按年升45%至170.2億美元，高於市場預期168億美元，每股收益0.8美元。季度純利為9.95億美元，較去年同期虧損了48億美元有明顯改善，公佈業續後，迪士尼股價在盤後交易中上漲逾4%。

疫情帶動串流平台收益，迪士尼旗下串流平台Disney+訂閱用戶數量按年急升逾一倍，為1.16億戶，高於預期的1.145億戶。疫情放緩，迪士尼的主題公園業務錄得5季以來首度錄得按年升幅，收益43.4億。

另外，迪士尼宣布，旗下串流服務Disney+將11月在香港、台灣及南韓推出。內容涵蓋迪士尼、Marvel、Pixar、星球大戰、國家地理頻道及Star的影片。

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責任編輯：黃苑筠