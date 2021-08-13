【疫市營商】國際品牌「落地」不容易　Lululemon疫下支援本地健身教練

▲ Lululemon在進軍一個新地區時，將會先以陳列室（Showroom）的模式試行，但每周只營運1至2天。（陳靜儀攝）

Lululemon由瑜伽服飾起家，進駐香港後，每年生意亦有增長及擴充分店。Lululemon亞太區品牌副總裁嚴英健認為，要在一個市場成功發展、持續成長，必須扎根本地、與當地人建立長遠關係。

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嚴英健坦言，作為一個國際品牌，要扎根本地並不容易。Lululemon在進軍一個新地區時，將會先以陳列室（Showroom）的模式試行，但每周只營運1至2天。其餘時間則會由店舖員工了解附近的社區，例如到訪鄰近的健身室、瑜伽中心等，認識他們的課堂教練。品牌從而了解該區顧客需求、消費習慣等。

Lululemon的推廣策略亦甚少找明星代言，反而依賴店舖員工及運動教練作為品牌推廣大使。因他們是最直接接觸目標客群的人，品牌視之為市場推廣的延伸點。尤其是品牌希望以提倡運動生活態度為重點，嚴認為，顧客更依賴可分享經驗、提供資訊的人，而非單單是好看的明星。

▲ Lululemon的推廣策略亦甚少找明星代言，反而依賴店舖員工及運動教練作為品牌推廣大使。（陳靜儀攝）

疫情期間，健身室、運動場所因防疫而暫停營業，教練的生計大受影響。Lululemon因此成立合共200萬美元的援助基金，特別希望幫助中小型的健身室及運動教練；香港的品牌大使亦能受惠。嚴英健坦言，好的健身室有助帶動整個產業鏈，令更多人頻繁地運動，而有質素的健身室大部分亦非大財團，只是一至兩人的工作室。品牌希望可以避免這種規模、經營模式的營運者，因疫情被淘汰。

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拓新板塊 相信具增長空間

Lululemon近年亦積極加強吸納男性顧客，亦把產品種類擴闊至跑步、訓練等。目前品牌的女性顧客佔7成，故嚴英健相信男性市場有增長潛力。其次，跑步、訓練等服飾今年剛剛起步，透過增加活動種類，仍有很大的滲透空間。

▲ Lululemon相信男性市場有增長潛力，將繼續開拓。（陳靜儀攝）

他認為：

只要以上其中一項機遇命中，我們的生意亦可以錄2倍增長，全中甚至可以有3倍。

然而，現時不少品牌亦有銷售跑步、訓練類別的產品，剛起步的Lululemon如何爭一席之地？嚴英健認為，現時大部分的品牌仍然集中推出鞋類，並非服裝。但Lululemon則以服裝優先，而品牌的服裝設計則把重點放於「體感」。他續指，大部分衣服的設計並不是為了「運動」，但Lululemon卻花較多時間，研究其運動服飾的剪裁，令衣服可以配合活動。

他又特別提到，香港市場消費者普遍有購買力，但會追求與其意識形態配合的品牌，例如是社會責任、環保意識等，「特別是年輕一代，他們樂意花錢去支持認同的品牌」。

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記者：葉泳珊