  • 30°C
香港時間 : 2021816日 (一) 16:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【樓市熱話】阿媽搵風水師睇樓 嫌風水唔好希望可減租 網民：平租就化解到風水問題

環球政經 16:00 2021/08/16

分享：

 曾聽聞過買樓可壓價，原來現在連租樓都有新技巧去減少租平？近日有網民於網上討論區發文，指哥哥和阿嫂快將結婚，最近看中一個單位想租下來。

樓主聽後驚訝地表示：「母親呀！你想議價就議價，為甚麼找風水師一起上來弄場『大龍鳳』呢？我替哥哥和阿嫂感到尷尬。」

接圖了解更多，樓主哥哥的經歷：

    點擊圖片放大
    +10
    +9

 

【網民熱話】風水佬批9月識到有錢仔 姐姐「大安旨意」即刻辭職 妹嘆「咁大個人點解可以咁蠢？」 【下一頁

此帖文一出，引來網民熱議，他們認為風水師不可信之餘，疑騙錢居多，而且租樓也找風水師，令人捧腹大笑，「利害！租樓找風水師，如果風水這麼好，業主當然留給自己住。」、「不用帶風水師上來看，直接問風水師租樓。」、「平租就化解到風水問題。」、「這樣議價有點新意！可以參考一下」、「解決方法就是減租？」、「風水師這麼厲害，早就自己發達了。」、「請風水師上來看，已經夠付一個月租金。」

同場加映：【溫股知新】恒指仍受制裂口 八大金剛新部署

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：陳頌潔

風水師 物業出租 結婚 風水

上一篇文章

【華融危機】2015年上市後盈利全蒸發 華融料錄達千億元減值損失 巨債或靠中信集團入主拯救

下一篇文章

【職場熱話】偷用公司影印機印cv被發現 網民力撐不用擔心 「大家都是這樣做」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【兼職筍工】時薪80元 MICHELLE IP & CO. SOLICITOR請兼職律師樓派遞文員 有酌情性花紅
【兼職筍工】時薪80元 MICHELLE IP & CO. SOLICITOR請兼職律師樓派遞文員 有酌情性花紅
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【打針有獎抽】富豪國際酒店集團推疫苗大抽獎 獎品多達1,154份 今日起接受登記
【打針有獎抽】富豪國際酒店集團推疫苗大抽獎 獎品多達1,154份 今日起接受登記
【財務自由】數年前全倉買Bitcoin 荷蘭家庭過自由人生
【財務自由】數年前全倉買Bitcoin 荷蘭家庭過自由人生
常說將軍澳車位供不應求　豈料要減價沽　4年貶值一成
常說將軍澳車位供不應求　豈料要減價沽　4年貶值一成
內地首個「限跌令」出台 房企減價不得超過15%
內地首個「限跌令」出台 房企減價不得超過15%