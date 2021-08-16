【樓市熱話】阿媽搵風水師睇樓 嫌風水唔好希望可減租 網民：平租就化解到風水問題

曾聽聞過買樓可壓價，原來現在連租樓都有新技巧去減少租平？近日有網民於網上討論區發文，指哥哥和阿嫂快將結婚，最近看中一個單位想租下來。

樓主聽後驚訝地表示：「母親呀！你想議價就議價，為甚麼找風水師一起上來弄場『大龍鳳』呢？我替哥哥和阿嫂感到尷尬。」

接圖了解更多，樓主哥哥的經歷：

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【網民熱話】風水佬批9月識到有錢仔 姐姐「大安旨意」即刻辭職 妹嘆「咁大個人點解可以咁蠢？」 【下一頁】

此帖文一出，引來網民熱議，他們認為風水師不可信之餘，疑騙錢居多，而且租樓也找風水師，令人捧腹大笑，「利害！租樓找風水師，如果風水這麼好，業主當然留給自己住。」、「不用帶風水師上來看，直接問風水師租樓。」、「平租就化解到風水問題。」、「這樣議價有點新意！可以參考一下」、「解決方法就是減租？」、「風水師這麼厲害，早就自己發達了。」、「請風水師上來看，已經夠付一個月租金。」

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責任編輯：陳頌潔