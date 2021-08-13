體院將增聘教練及訓練員　林大輝稱不宜用直接資助　判斷運動員收入

東京奧運於8月8日閉幕，港隊在今屆取得歷史佳績，更令不少人鼓舞，同時也令大眾關注香港運動員的薪酬，香港體育學院主席林大輝今日（13日）出席商台節目表示，體院將增撥資源，聘請教練及訓練員，他又指，不可只看運動員的「直接資助」而判斷其收入。

林大輝指現時體院有1300至1400位運動員，當中有500多位屬全職，但教練人數卻不足100位，因此體院將增聘更多人手，包括教練及訓練員，以協助運動員。在東京奧運羽球混合雙打比賽奪第四的謝影雪，早前於商台節目《在晴朗的一天出發》表示，體院的物理治療及按摩師人手不足，林大輝解釋，聘請按摩師的門檻較高，「我們聘請的按摩師，是非一般的，為精英運動員去按摩的要求有別於一般坊間的按摩師，我們的按摩師是十分專業。」他續指，體院的按摩師須按運動員的體質，如受傷過的位置，是不可能當作一般客人處理。

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此外，林大輝稱，不宜用直接資助，判斷稱運動員收入。他說在場地單車女子爭先賽奪得銅牌的「牛下女車神」李慧詩，現時月薪最高約為4.8萬元，而運動員收入不只有直接資助，「看一個運動員在生涯中的收入，不只留意直接資助，他們（運動員）有在體院居住、食，這些都是不收費，他們出去打比賽，好多都是有獎金。」他續指，獎金金額猶如營業員一樣，是多勞多得，形容體育界別的精英比賽都是「弱肉強食、你追我趕、你爭我奪、不進即退」。

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責任編輯：黎淑雯

