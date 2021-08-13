美國建國後白人人口首降 佔比不足6成

美國人口愈趨種族多元，按美國政府最新人口數據，美國白人人口錄得首次下降，是美國建國以來首見。美國過去10年少數族裔人口顯著增長，其中以亞裔及拉丁美裔增長最多。美國人口普查局官員瓊斯形容，美國人口變得更加多元。

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美國人口普查局（U.S. Census Bureau）周四（12日）公布最新人口普查數據，非拉美裔的白人人口佔比首次低於6成，降至僅58%，較2010年的數字低8.6個百分點。《紐約時報》指，白人比例下降與白人人口老化與出生率下降有關。

另一邊廂，過去10年少數族裔人口出現明顯增長，拉丁美裔增加了23%，亞裔更上升了35%，非裔則增加了5.6%。總體而言，美國人口在過去10年增加了7.4%，是史上第二慢增長，且全由非白人帶動。

美國種族最多元化州份包括夏威夷、加州、德州、新澤西州、華盛頓特區、紐約州等。其中德州白人與拉丁美裔比率十分接近，白人佔總人口39.7%，而拉美裔則佔39.3%。

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美國人口普查局官員瓊斯（Nicholas Jones）表示，與過去相比，美國人口變得更加多元。著名智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）首席人口統計學家弗雷（William Frey）表示，雖然部分人口正在老化，增長緩慢，但美國有更年輕，成長得更快的有色人種人口，未來人口結構多元化將更為突出。

責任編輯：李俊儀