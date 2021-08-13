【外資增持】外資趁股市動盪密密增持中資股　「抄底」名單涉及多個行業

▲ 【外資增持】外資趁股市動盪密密增持中資股

貝萊德（Blackrock）第二季大手減持阿里巴巴 （09988） ，市傳軟銀（Softbank）亦暫停投資中國資產，引起市場憂慮中資股前景，但實際上外資並未有放棄中資股，反而趁動盪市中密密增持，「抄底」名單包括騰訊 （00700） 、阿里巴巴及美團 （03690） 等。

貝萊德上季大手減持88%阿里巴巴持股，詳見【下一頁】

內媒引述晨星數據顯示，富達投資（Fidelity）於7月底全線增持中資股，旗下中國消費動力基金、中國焦點基金、中國縱橫基金7月份均處於加倉狀態，當中以中國消費動力基金的資產規模最大，達57億美元。受騰訊、阿里巴巴、美團等科網股股價大幅回落影響，基金今年來回報為負13%，2020年及2019年回報分別為35.8%及24.8%。

富達基金大手增持中資股

據富達中國消費動力基金7月最新持倉數據顯示，銀河娛樂 （00027） 、騰訊、阿里巴巴、美團等均有小幅加倉。其中，銀娛持股按月增加4.7%，騰訊持股按月增加3.2%，阿里巴巴持股按月增加4.2%。至於富達中國焦點基金亦加倉阿里巴巴、騰訊、百度 （09998） 等，基金最大持股為中移動 （00941） ，持股亦增加1.1%。

施羅德（Schroders）旗下兩隻中國股票基金也於7月增持中資股，其中施羅德中國優勢基金增持了阿里巴巴及滙豐 （00005） ，兩者增持幅度分別為5.6%及14.1%。

軟銀強調會繼續投資高科技企業，詳見【下一頁】

英國知名投資管理公司Baillie Gifford則大舉買入美團，據聯交所股權披露顯示，Baillie Gifford於7月28日，以每股平均價202.076元，增持946.4萬股美團，涉資約19.1億元，持股升至5.12%。

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