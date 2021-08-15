【職場熱話】面試被問「為何來應徵」 老實回答後擔心不獲錄取 網民齊撐答案「加分」

在面試上，經常被問及「你為什麼想來我們公司？」那你會如何回答？近日有網民於網上討論區發文，指最近被面試官問了一條問題：「你為什麼投履歷於我們的公司？」樓主如實回答：「 因為距離家中很近。」其後，樓主坦言：「看來這個錄取，我拿不到了！」

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【職場熱話】面試官一個個人問題 求職者感不被尊重 猶豫應否接受OFFER？ 網民：入職後只會更難受 【下一頁】

此帖文一出，引來網民熱議，他們認為上司可能想找家裡近一點的員工，相對比較穩定，所以錄不錄取不一定，「搞不好公司不想找住太遠的，之前去面試被問及住哪裡。」、「剛去面試，上司跟我說他想找家裡近一點的員工，怕路途太遠危險。」、「我回答離家近，結果錄取」、「離家近，如果有加班費，加班到多晚都沒關係」、「離公司近我覺得是加分」、「離家近絕對是一個很好的原因，不少公司希望有地緣性，它是安定工作很重要的指標。」

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責任編輯：陳頌潔