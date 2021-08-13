【Apple】AirPods變身體偵測工具？　研究：AirPods 可判斷用戶呼吸速率

▲ 蘋果（Apple）與康乃爾大學（Cornell University）聯合發表的機器學習研究論文顯示，蘋果可以利用 AirPods 來判斷用家的呼吸速率（Respiratory Rate），未來或可協助醫護人員遙距監測病人的身體情況。（Apple）

AirPods 除了可以聽音樂，未來或可成為身體偵測工具！蘋果（Apple）與康乃爾大學（Cornell University）聯合發表的機器學習研究論文顯示，蘋果可以利用 AirPods 來判斷用家的呼吸速率（Respiratory Rate），未來或可協助醫護人員遙距監測病人的身體情況。

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外媒《MyHealthyApple》報導指，以往醫護人員會透過 Borg Scale 自我評測表來評估某疾病對於患者的嚴重程度，例如患有周邊動脈疾病（PAD）或其他呼吸系統疾病，都會利用 Borg Scale 評估患者的主觀感受。至於患上這類疾病的患者，通常需要與醫護人員保持密切聯繫，以便得悉身體情況。

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至於蘋果與康乃爾大學的研究，是利用模型驅動方式，以 AirPods 的麥克風取得測試者呼吸音頻，以偵測健康成年人消耗體力後，推斷其呼吸速率數值。研究使用多層卷積神經網路（multi-level convolutional neural network）達成訊號清晰度，結果顯示 AirPods 可以估算用戶的呼吸速率數據。

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記者：廖淑瑩