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【Zoom】Zoom新增「專注模式」　可隱藏會議其他參與者

科技 15:00 2021/08/13

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最近平台新增「專注模式」，可以讓用家隱藏會議或課堂中主持人以外的參與者，減少用家分心。（Zoom）

Zoom 已成為會議和上課的新模式，最近平台新增「專注模式」，可以讓用家隱藏會議或課堂中主持人以外的參與者，減少用家分心。

【惡意軟件】Android出現藏有「FlyTrap」病毒惡意軟件 影響全球144個國家用戶

用戶開啟「專注模式」後，除了可以看到主持人、用戶自己和投影片外，其他參與者都只看得到名字，以及他們的 emoji 反應，可以減少用戶分心。至於主持人可以為所有人開啟專注模式，讓參與者專心聆聽。主持人也可以把功能關閉來以便進行討論，此時就能看到所有參與者。

Zoom 在 7 月時推出 Zoom Apps 及 Zoom Events，增加用戶體驗。前者為無縫嵌入 Zoom 會議及桌面用戶端的第三方應用程式，能強化現今混合工作模式的協作、生產力與娛樂體驗，用戶可以在會議中加入虛擬白板、專案管理、筆記簿等應用程式。

至於 Zoom Events 可以讓企業管理和主持如銷售會議、客戶活動、貿易展覽和內部活動等事項。企業可使用程式中的活動中心、企業專用虛擬活動空間、客製化註冊，以及利用聊天功能社交聯繫的的虛擬活動大廳。

【網絡安全】企業、個人用戶注意！ 37款Wi-Fi路由器存資安漏洞（附名單）

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記者：廖淑瑩

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