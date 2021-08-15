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【職場熱話】女新人經常轉頭望向女同事 想知道是甚麼心態？ 網民一致表示：沒事可做或有事情想問

環球政經 10:00 2021/08/15

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在職場上，如果有女同事經常偷看自己，代表甚麼意思？近日有網民於網上討論區發文，指有一名女新人很喜歡看旁邊的樓主在做什麼，令樓主感到很困惑，詢問這是什麼心態。

按圖了更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

【職場熱話】同事究竟有幾口疏 打工仔分享慘痛經驗  網民: 要學識保護自己  【下一頁

此帖文一出，引來網民討論，大多數網民認為該女同事是沒事可做，或有事情想問，所以時常看向樓主這邊，「看同事在做什麼，然後學著去做，或觀察辦公室文化，或有事情想問。」、「可能想跟你聊天，但看你在忙，所以不好意思開口，想等你沒事的時候再聊天。」、「沒事情可做，或是觀察一下公司同事的樣子，順便認一下同事。」、「觀察同事在做甚麼，想瞭解公司不同職務的內容，畢竟剛進來又不知道公司文化。」、「當然是看有甚麼需要做，新人就是一張白紙能吸收的盡量去吸收。」

同場加映【溫股知新】恒指仍受制裂口 八大金剛新部署

 

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責任編輯：陳頌潔

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